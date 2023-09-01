日工作逾10小時、連上13天夜班 雲南23歲男猝死 難認定工亡

23歲徐男猝死，哥哥說他平時身體很好，也沒有家族遺傳病。(取材自大風新聞)

雲南23歲徐姓男子到江蘇新公司工作才一個月，就被發現在宿舍猝死 ；他的哥哥表示，弟弟每天工作十個小時以上，還連續上了13天的夜班，因此才造成猝死，但因為難以認定工亡，目前家屬與勞務公司及廠方尚未就善後事宜達協議。

大風新聞報導，徐先生稱，弟弟2000年出生，很早就輟學外出務工。今年7月4日，小徐在江蘇蘇州與「蘇州藍領通網絡科技有限公司天長分公司」簽訂勞動合同，被安排到「蘇州佳世達」公司工作。

「蘇州佳世達」是生產電子產品企業，徐先生稱，弟弟不定期上白班和夜班。今年8月14日晚上11點多，弟弟被發現猝死在宿舍，當地警方血液鑑定排除他殺。

據報導，事發後，當地人社部門說，這種非工作時間、工作地點的猝死很難認定為工傷（亡），建議家屬協商解決問題。

徐先生發現，弟弟在「蘇州佳世達」勞動強度比較大，「每天出勤開始至結束都在12小時左右，除去吃飯時間，每天工作時間都在十個小時以上。」

報導指出，徐先生提供一份工資單顯示，8月10日至12日，小徐兩天刷卡工時為21小時，工資為360元人民幣(約49.5美元)，「也就是說，每天的工作時間達到10.5小時」。

徐先生還發現，7月24日至8月5日，小徐連續上了13天的夜班；「每天出勤時間為晚上7時40分左右，結束是次日8時20分左右。」他認為弟弟的猝死與長期加班、連續上夜班有一定關係。

徐先生說，他與蘇州藍領通網絡科技相關負責人協商多次，一直未達成一致意見；「對方說，弟弟不是工傷（亡），出於人道主義，願意補償3萬至5萬元，後來又說可以補償8萬至10萬元，我們不能接受。」徐先生說，弟弟的遺體仍存放在殯儀館，他希望善後問題早日解決。