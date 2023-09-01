騙薪 杭州女任職16公司從未上班 落網時還在面試

警方查獲的犯罪工具。（取材自新民晚報）

上海警方日前分別破獲數起「騙薪集團」，160多名嫌犯藉偽造履歷應聘「只領薪不工作」，從多家企業捲走總計高達1.3億元人民幣（約1789萬美元）的錢款。不僅使許多企業因此一蹶不振，還排擠真正需要求職的的機會。其中，有人同時在16家公司入職，落網時還在面試 ，短短三年就用騙來的錢在寶山買了別墅。

新民晚報報導，今年1月，一家網絡科技公司負責人劉健報案。去年10月為推廣新產品急聘銷售，要求有豐富市場營銷經驗，楊洪等八人前來應聘。他們的履歷很光鮮，公司許諾團隊核心楊洪2萬元底薪，其他人8000至9000元底薪外加銷售提成。

據報導，沒想到入職三個月後，這些人沒有任何業績，試用期過後，公司決定辭退，八人彷彿早有準備，要求支付全部薪水才肯離職，公司無奈妥協。

不久後，楊洪誤發在尚未退出的公司群裡的一張其他公司離職的證明圖片，兩公司任職時間竟然重疊。「我馬上聯繫對方公司，發現這八個人履職期間還在另一家公司入職，同時賺取兩份工資。」

報導指出，劉健報警後，警方擴大追查，今年3月，浦東警方逮捕楊洪等53名嫌犯，揭開這個「騙薪江湖」，今年7月19日再抓獲108名騙薪者，涉案金額高達8000多萬元；這160多名嫌犯至少捲走了1.3億元的錢款。

警方在杭州逮人時，還發現一名OL落網時還正在面試，已同時在16家公司入職的她從不上班，只在每次面試新公司的時候，順手拍下照片發在各個工作群組，假裝在「見客戶」。

警方查獲的犯罪工具。（取材自新民晚報）

據報導，2021年，曾有一家香港 的私募基金公司想在上海開拓市場，沒想到，它招募的首批80名員工全都是騙子，最後管理層決定，放棄上海市場。