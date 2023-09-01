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男55歲女44歲不續聘… 陝西一醫院12人遭年齡歧視辭退

中國新聞組／北京1日電
旬陽市人民醫院規定男55歲、女44歲不續聘。(取材自旬陽市人民醫院官網)
旬陽市人民醫院規定男55歲、女44歲不續聘。(取材自旬陽市人民醫院官網)

「陝西一醫院規定男55歲女44歲不續聘」的消息衝上熱搜，紅星新聞報導，這家公立醫院從去年至今已辭退12人，都是滿44歲工作多年的女護士或醫技科室工作人員，有人只拿到1萬多元人民幣(約1378美元)的經濟補償金。她們不滿受到「44歲危機」年齡歧視，申請仲裁調解還是未能重返崗位，人社局表示已介入調查。

陝西旬陽市人民醫院2023年修訂的「聘用人員管理辦法」，從事臨床醫療崗位（具有執業醫師權限）、特殊緊缺崗位（計算機信息化、財會專業）的聘用人員，已取得本專業中級技術職稱的，男性滿60歲，女性滿50歲不再續聘；其他各崗位聘用人員男性滿55歲，女性滿44歲不再續聘。

今年恰滿44歲的黎女士說，她和其他三名同事6月1日接到科主任口頭通知，「7月1日起便不讓上班了」。

遭辭退的多名該院前員工表示，院方稱2017年就有「到齡不續聘」規定，開始零星辭退「到齡」編外人員；去年開始涉及醫技人員辭退八人，大家才意識到陷入「44歲危機」。而去年以來遭辭退的12人都是年滿44歲、在醫院工作多年的護士或醫技科室工作人員，且均為女性。驟然失去工作，又不到辦退休的年齡，黎女士等人十分無奈，「當時進醫院的時候也沒說44歲就不續聘了。」

旬陽人民醫院黨委書記龔永武表示，醫院用人時就已明確告知到多少歲不再聘用，「辭退時也會給補償。」醫院運行有困難，人力成本是最大開支。「44歲確實不好找工作，但醫院不能養你六年啊。」龔永武稱。

被辭退者稱，終止勞動關係時，補償只按前兩部分工資計算，而且12個月封頂，她們中有的拿到2萬多元，有人只有1萬多元。

就在近日，旬陽人民醫院發布公告招聘護理人員20名，為派遣制，要求不超過30歲。

旬陽市人民醫院解除四人聘用關係的通知。(取材自紅星新聞)
旬陽市人民醫院解除四人聘用關係的通知。(取材自紅星新聞)

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