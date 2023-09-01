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相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

「我死了打開電腦」北京6旬翁被騙800萬 女兒看父親紀錄追兇

中國新聞組／北京1日電
女子發給老白的照片。（取材自羊城晚報）
女子發給老白的照片。（取材自羊城晚報）

北京一名老人在網上認識年輕的女網友，相約見面後「老少戀」，不但被騙走800萬元（人民幣，下同），還貼上了身家性命。

據BRTV「時間視頻」報導，老白在網上認識嫌疑人自稱的33歲女子「胡靜」，雙方很快陷入戀愛。2022年老白赴合肥見面，掉進4名騙子設下的圈套。胡女以胡靜的身分負責與老白見面吃飯，還給老白推薦了一款期貨App，另3名男子一人策畫騙局，一人與老白聊天，一人為「期貨分析師」。

「胡靜」在北京受審。（取材自羊城晚報）
「胡靜」在北京受審。（取材自羊城晚報）

老白不知道這款App是胡女等人購買的詐騙工具，投入800餘萬元，最終錢款被騙一空。老白在從合肥駕車回京途中因身體不適被送醫，搶救無效過世。

老白曾告訴女兒，如果自己不在了，打開他的電腦就會知曉其遭遇。女兒打開父親電腦一看，發現父親臨去世前在電腦上記錄被騙過程遂報警，警方介入調查，並逮獲胡女等4人。

近日，胡女等4名犯罪嫌疑人在北京受審。庭審上，胡女否認詐騙，稱「我只是去吃了個飯，他們是讓我以胡靜的名義去的」，「一共大概也就170萬吧」。法官忍不住當場質問：「妳僅僅是和別人吃個飯，就能賺170萬元？ 」

當天該案未判決，目前4人財產已被凍結，市值500萬元，涉案錢款仍在進一步追查。

北京 詐騙 App

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