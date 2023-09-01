海釣竟見魚「戴金手鐲」 釣客收下「贖金」後放生了

金鐲子緊卡在魚身上。（視頻截圖）

山東青島一名釣客發視頻稱，他在靈山島海釣時，釣上一條鮁魚，魚身竟然卡著一個金手鐲，金手鐲甚至卡到了魚肉裡。釣客稱，自己野釣5、6年第一次遇到這種情況，他用鉗子取下鐲子後，把這條可憐的魚放生了。網友對此表示驚奇，稱這條魚是「自帶贖金」，「收禮」後不放生不行；也有人質疑金鐲子來歷，「這怎麼敢隨便撿，該交給公安吧」。

綜合西部決策、快科技報導，據山東青島這名陳姓釣客近日所發視頻，其稱在靈山島海釣時，釣上一條背部青色的鮁魚，魚身自頭部以下卡著一個黃色的疑似金手鐲，看來金手鐲卡在魚身上已有一段時日，魚身被勒出了深深的痕跡，鐲子還卡到了肉裡，讓這條魚看起來很可憐。

拍攝視頻的人稱，自己野釣了5、6年了，也是第一次遇到這種情況。後來他將鐲子給取下來後，把這條魚給放生了。

山東青島一名釣客稱釣上一條魚身卡著一個金手鐲的鮁魚。（視頻截圖）

對此，網友紛紛表示，真沒想到還能遇到這種事，「好傢伙，自帶贖金，想不放生都不好意思」，「這你要是不把魚放了，這就是你不懂事兒了」，「發橫財了」，「看著都疼」，「這魚是來求救的吧」，「這魚命大，不上來要被卡死」，「怪不得男人這麼喜歡釣魚 ，這下能理解了」。

也有網友猜測金鐲子的來歷，認為不該隨便撿回家：「估計是誰在海邊玩，鐲子不小心掉水裡了」，「想沒想過這鐲子為什麼在這裡？它原本屬於誰？它的主人現在在哪裡？上岸的鐲子消失的她」，「這也敢撿？萬一是有人戴著落海漂走變浮屍身上的，還是被下了咒的不嚇死人了」，「鐲子是不是應該交給公安？」。