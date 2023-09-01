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許家印「被軟禁」？常駐廣州傳不可隨意見外人

中國新聞組／北京1日電
報導稱許家印現在常駐廣州，不可隨意會見外人。(取材自湘財Plus)
報導稱許家印現在常駐廣州，不可隨意會見外人。(取材自湘財Plus)

深陷財困的中國恒大主席許家印，近日爆出疑被「軟禁」和已離婚傳聞。騰訊新聞「潛望」報導，許家印在廣州正常參與公司的運營，但目前不可隨意與外人見面。 另早在去年，許家印就與妻子丁玉梅辦理了離婚事宜。但恒大對這些傳言僅表示：不清楚，沒有消息。

據報導，有投資者欲起訴恒大集團管理層，卻不知許家印在哪。據悉，目前許家印常駐廣州，不可隨意見外人。和以前可直接找其簽字不一樣，現在若是外部的公司有文件需要許家印簽字，在報備之後，一般會由其身邊工作人員轉交後簽字。

香港經濟日報報導，許家印在恒大出事後，就一改高調的作風，很少公開露面。最近一次公開行程是今年7月4日，即據廣州恒大足球俱樂部公眾號信息，許家印當天主持召開了有關會議。如今傳出的「不可隨意見外人」，換言之，許家印的生活似被「軟禁」。

另此前許家印與丁玉梅的離婚傳聞引發了市場熱議。報導指出，早在去年，丁玉梅已經與許家印辦理離婚事宜。但對於丁玉梅有關的信息，該報導引述接近恒大的相關人士稱不清楚。

金融界報導，此前，恒大披露的公告不再將丁玉梅列為許家印配偶，而將其稱為獨立於本公司及其關聯人士的第三方。值得注意的是，以往的公告中，丁玉梅都被稱為許太太，由此引發外界對許家印離婚的猜測。不過，恒大方面在面對求證時僅表示：不清楚，沒有消息。

據環球人物報導，丁玉梅於1957年出生於普通工人家庭。1982年，許家印被分配到河南舞陽鋼鐵廠，次年與同在鋼鐵廠工作的丁玉梅結婚。許家印曾在傳記中坦言，自己成功的背後離不開家人，特別是妻子丁玉梅的奉獻和支持。「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但夫妻感情一直是恒大員工學習的榜樣。」

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