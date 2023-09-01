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房市「跌過頭」 萬科郁亮：開工面積下滑 恐退回17年前規模

記者陳宥菘／綜合報導
萬科董事會主席郁亮表示，目前中國房地產市場已經「跌過頭」，處於膠著狀態。（取自樂居新聞網）
萬科董事會主席郁亮表示，目前中國房地產市場已經「跌過頭」，處於膠著狀態。（取自樂居新聞網）

談及中國房地產市場，房地產開發巨頭萬科集團董事會主席郁亮31日表示，目前市場已經「跌過頭」，處於膠著狀態，要實現脫胎換骨式的變化還需要比較長的時間。他更點出，中國今年前7月全國商品住宅新開工面積持續下降，按照這個下滑程度，恐退回17年前、2006年時的開發規模。

據第一財經報導，萬科集團31日舉行2023年中期業績說明會。郁亮於會上表示，關於整體市場判斷，用一個詞來說的話，就是「膠著狀態」。他解釋，因為市場低迷已經持續了一段時間，市場情緒也已受到一定影響，容易出現各種各樣過度的反應，當前萬科的判斷是「市場已經顯然是跌過頭了」。

郁亮指出，中國全國商品住宅新開工面積持續下滑，2021年、2022年分別下降11%和40%，今年1至7月繼續下降25%。按照這個下滑程度，預計今年新開工面積僅為6.6億平方公尺，將回到2006年的規模，即17年前的水平。

萬科集團在說明會上發布了2023年半年報。半年報顯示，上半年淨利潤98.7億元（人民幣，下同），較去年同期減少19.43%；營業收入2008.93億元，較去年同期減少2.91%。

針對淨利潤下滑的情況，萬科總裁祝九勝表示，淨利潤下滑主要來自兩個方面，主要是開發業務的結算規模下降，以及結算利潤率下降。他並提到，萬科內部一致的看法是「房地產還是國民經濟的支柱產業」，不過當前整個行業發生了「深刻的變化」，行業的毛利率不斷地下降，過往靠高槓桿大量去買地、大量的銷售擴張規模的方式已經難以為繼，萬科因此更為強調公司的安全韌性。

利潤 房地產 利率

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