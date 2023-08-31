撿到金手鍊丟棄 男判賠8376元 網：刷新認知

廣西一名男子撿到金手鍊後覺得不值錢就隨手扔了，被法院判須承擔80%責任；圖為示意圖。(取材自極目新聞)

拾金不昧是美德，但若撿起失物後又丟棄，小心要承擔法律責任。廣西何姓婦人在南寧不慎將一串金手鍊遺落，透過監視器發現被韋姓男子撿走，但韋男稱覺得這條金手鍊不值錢就隨手扔了，被何女告上法庭。法院判決認為，韋男擅自將所撿拾失物丟棄，須承擔80%責任，須賠償何女8376人民幣(約1155美元)。判決被不少網民形容為「刷新認知」，也感嘆韋男的「不識貨」。

香港 01報導，2022年8月4日晚，何婦與家人乘車回到南寧住處，抱小孩下車時掉落一串手鍊未察覺，隔天透過監視器發現被韋男撿走，遂向大沙田派出所報警。後因雙方協商無果，何女起訴韋男，要求返還。

韋男辯稱自己撿到的是帶有鑰匙扣的一條鏈條，並非何女的金手鍊，且撿走後到光亮處確認，他覺得物品並不值錢，於是便丟棄。何女提供的影片證據及購買足金手鍊的發票，不能證明其所撿的就是金手鍊。

不過法院審理後認為，何女遺失手鍊與韋男拾得的鏈條吻合，韋男拾到遺失物手鍊既未找尋失主，亦未送交公安機關，而是擅自丟棄，造成物主何女的財產損失，其行為存在較大過錯，應承擔民事賠償責任，法院酌情認定韋男承擔80%賠償責任。

最終，韋男被判賠償何女8376元。一審後他提起上訴，但二審法院維持原判，目前判決已生效。

據主辦法官介紹，民法規定，拾得遺失物應當返還權利人，同時，拾得人對遺失物負有保管義務。

法官提醒，民法規定，拾得遺失物應當妥善保管、返還權利人，同時對遺失物有保管義務，因故意或重大過失致使遺失物毀損、滅失的，撿拾人有民事責任。