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遊洛陽龍門石窟「玩到假的」 老闆：千萬打造已停業

中國新聞組╱北京31日電
洛陽仿製版「龍門石窟」已停業，現在遊客可自行參觀不收費。(取材自小紅書)
洛陽仿製版「龍門石窟」已停業，現在遊客可自行參觀不收費。(取材自小紅書)

河南洛陽網友發圖稱到「龍門石窟」旅遊，但好像哪裡不對勁，「感覺玩了一個假的龍門石窟」，隨後該「龍門石窟」被河南當地人「打假」，稱是當地一廢棄的遊樂園

上游新聞報導，該網友的圖片顯示，一處已長草的雕塑景點有不少雕像，台階上方有一座大佛石像，左右各有兩座較小石像，石壁上也刻有花紋和圖案，彷若龍門石窟的縮小版。「仿製的，就是個廢棄的遊樂場。」不少河南當地人紛紛評論道。

網友稱，該處「龍門石窟」位於洛陽澗西區徐家營街道，一個巨大的摩天輪下面，原是一處遊樂場，內部不僅有盤古開天、大禹治水、人傑地靈、西遊記、鐘乳石等十幾個主題的雕塑群，還仿製有龍門石窟的奉先寺和佛像等。

當地一名市民說，這些雕塑存在很多年了，當時要建一個大型遊樂園，後來不知為何停工了。

洛陽澗西區文旅局表示，該處確實曾是一遊樂園，現已停業，內部有仿製的龍門石窟雕像，現在也已荒廢。徐家營街道辦也稱，該遊樂場大門也是鎖住的，一些遊客可能是從其他地方進入。

一名自稱該遊樂園老闆的男子表示，該樂園的確已經停業，不方便透露具體停業原因。這些雕塑存在多年，當初光打造這些雕塑就花了上千萬人民幣，現在遊客可以自行進入參觀，也不收取費用。

洛陽仿製版「龍門石窟」已停業，現在遊客可自行參觀不收費。(取材自小紅書)
洛陽仿製版「龍門石窟」已停業，現在遊客可自行參觀不收費。(取材自小紅書)

雕塑 樂園 河南

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