潤出國？成間諜？中南財大女教師 出境失聯逾4月遭解聘

中南財經政法大學講師祝晶，因擅自離境失聯被校方解聘。（取材自長江雲）

中國「雙一流」名校中南財經政法大學近日公告，外國語學院教師祝晶4月未經校方批准擅自離境，長期不在崗位，無法取得聯繫，予以解聘。消息一出，日前成為微博熱搜話題，網友熱議她是「潤」了還是間諜，還有人質疑祝晶被詐騙 到緬甸 或是被境外勢力「策反」了。祝晶的家屬說，祝晶曾抱怨「和領導有矛盾」、「被排擠」，他們勸說多次，祝晶仍稱不想上班。

中央社報導，位於湖北的中南財大是中國「雙一流」名校，全國排名51，其財經學院排名前5。祝晶是俄語博士又是名校專職教師，為何未經申請出境又長期失聯遭解聘，在社群上引發網友熱議，警方目前已介入調查。

中南財大外國語學院官網顯示，2021年5月及2022年5月，該院公示「新增碩士生導師導師組評議結果」，祝晶均在公示名單上，符合專職指導教師資格。此外，2021年4月該校外國語學院舉辦外語配音大賽，祝晶是大賽的日法俄組評委老師。

上游新聞報導，據知情人士表示，中南財大已報警，暫未查到祝晶出國紀錄，但有到香港 的紀錄。祝晶失聯後，校方透過多種途徑聯繫未果，其離境原因尚不明朗。

住在湖南岳陽的祝晶父母表示，中南財經政法大學老師今年4月聯繫他們時，才知道女兒沒有上班；並透露女兒曾向他們抱怨，和領導有矛盾，工作不開心，不想上班。他們多番勸說，女兒仍說被排擠，不想上班。

該知情人士說，雖沒查到祝晶出國紀錄，但她到底有沒有從香港離開，還未知。至於祝晶與其領導有沒有矛盾？中南財經政法大學相關工作人員，至今仍未回覆。

在微博相關新聞討論串，許多網友認為祝晶「潤」出中國了；有人意有所指稱「國安局有事做了」，都引發熱烈議論；還有不少人質疑祝晶被詐騙到緬甸或是被境外勢力「策反」了。

中國大學嚴格管制教職工出國，若因私人因素出國，必須事先申請獲得審批；更有不少學校傳出收走教職工的護照，以防他們不告而別。

影音來源：YouTube