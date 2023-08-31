「保時捷殺人」…車展坐輪椅抗議 女被用黑傘和黑布遮擋

女子坐輪椅在保時捷展台區域高喊「保時捷殺人了」，現場工作人員用黑傘及黑布遮擋。（取材自南方都市報）

一名女子日前在成都車展上，坐輪椅「大鬧」保時捷展台，，哭喊「保時捷殺人了，我腳疼啊」並與展場工作人員發生推擠，工作人員迅速用黑傘和黑布將其遮擋住，現場一度混亂。保時捷相關負責人事後表示，該事件是保時捷Macan車主在駕駛車輛過程中發生事故，主訴因車輛制動系統失效導致；保時捷中國正與車主密切溝通中。

綜合南方都市報、極目新聞報導，近日有網友發布視頻稱，8月29日，在成都車展上，四川成都一女子坐輪椅大鬧保時捷展台，引發熱議。據視頻內容，該名女子坐輪椅在保時捷展台區域哭喊「保時捷殺人了，我腳疼啊」，並稱其駕駛保時捷時發生事故，保時捷煞車失靈，自己的腿很痛。現場工作人員則迅速用黑傘及黑布進行遮擋。

當事女子的家人就此事回應表示，他們去保時捷展台是為了維權，目前還未與對方達成一致。

車展組委會相關工作人員表示，女子與保時捷品牌方存在糾紛，「品牌方已經提出了解決方案，消費者也接受了，其他情況暫不清楚。」

8月30日，保時捷相關負責人就此事回應表示，該事件因四川成都某位Macan車主在駕駛車輛行駛在四姑娘山時發生事故，主訴因車輛制動系統失效導致。目前，保時捷中國與當地經銷商正在與車主密切溝通，了解事故發生情況，並對此表示關切。

該負責人表示，根據當地交警大隊出具的「道路交通事故認定書」，相關車輛汽車轉向系、制動系符合相關標準要求。事故發生後，保時捷授權經銷商對涉事車輛進行初步檢測 ，未發現制動系統故障。鑑於客戶仍然對車輛制動系統存在疑慮，在徵得車主同意後，保時捷中國將會同德國 總部工程師按照流程進行技術分析，以進一步佐證事故發生原因。