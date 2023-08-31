女遭家暴離婚被駁 法院：瑣事難免 網：誰還敢婚敢生？

甘肅省肅南裕固族自治縣人民法院一項駁回離婚的民事判決，讓許多網友大喊「不敢結婚了」。結婚證示意圖。（取材自中國經濟周刊）

甘肅 一名田姓女子因生育期間遭丈夫出軌、家暴 ，向法院訴請離婚，其米姓丈夫坦承家暴行為，也同意離婚，但法官卻將離婚案駁回，理由是「夫妻雙方因生活瑣事發生糾紛在所難免」。這項判決引來大批網友吐槽：「出軌，家暴都是瑣事，啥才是大事啊」，「家暴不能離，雙方同意也不能離，誰還敢結婚？」，「以後的出生率，法官要負一部分責任」。

九派新聞報導，根據8月29日由甘肅省肅南裕固族自治縣人民法院公布的民事判決書，田女和米男均是二婚重組 家庭，於2018年8月經人介紹相識，2018年11月登記結婚，並於2021年12月生育一子。

庭審中，田女表示，由於雙方缺乏了解，倉促結婚，婚後雙方性格差異大，沒有共同愛好，無法溝通，時常因生活瑣事吵架，之後便開始冷戰。生育小孩期間，米男出軌、家暴，對自己造成巨大精神傷害，夫妻感情徹底破裂，沒有和好可能。

田女請求，法院依法判令自己與米某某離婚；婚生子由自己撫養，米男承擔費用教育費每月1000元（人民幣，下同），按月支付；米男支付因生育孩子導致自己身體損害造成的醫療費、康復費50000元，米男家暴自己造成的精神損失費30000元，合計80000元；依法平均分割婚後共同財產。

米男辯稱，家庭暴力是事實，其他事實不符，同意離婚，但孩子由自己撫養，且不會支付各項費用。

法院認為，田女、米男共同生活多年並育有一子，說明雙方具有一定的感情基礎。雖然米男承認有過一次家暴行為，並同意離婚，但在共同生活中，夫妻雙方因生活瑣事發生糾紛在所難免。現二人婚生子尚不滿兩周歲，從有利於孩子健康成長角度出發，雙方更應當珍惜家庭成員之間的親情。

法官認為，田女、米男婚姻出現的問題，是雙方平時缺乏溝通、彼此解決矛盾的方式方法不妥引起，夫妻感情並未達到完全破裂的程度。田女能提供充分證據證明夫妻感情已徹底破裂，應承擔舉證不能的法律後果。判決駁回田女要求與米男離婚的訴訟請求。

這項判決昨天登上微博熱搜，引來大批網友吐槽：「殺人了才表示破裂」，「家暴那麼嚴重的傷害就已經破裂了呀，男方都同意離婚了，那還不能判離？」，「都承認家庭暴力了不能離婚？好傢伙」，「是你法院過日子，還是人家兩口子過日子啊？」，「咋滴是因為愛才被揍的麼」，「能不能讓法官去過這樣的日子」。

許多網友認為，這項判決影響了他們結婚和生兒育女的意願：「早說了，不婚不育保平安」，「生娃有風險，結婚須慎重」，「家暴不能離，雙方同意也不能離，自身利益都不能保證，誰還敢結婚？」，「婚姻自由，哈哈哈哈哈哈哈」，「以後的結婚率和出生率，法官要負一部分責任」。