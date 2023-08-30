昆明高校情侶辦公室偷情…老師喊開門 男求：再2分鐘

也許是心裡過於驚慌，男生和女生穿衣服穿得手忙腳亂。（視頻截圖）

網上近日瘋傳1段影片，一對高校學生情侶於教師辦公室內進行性行為，有同學經過聽到異樣聲音向老師反映，教師回來敲門要求開門，男生連忙稱「馬上好」、要求給予兩分鐘時間。最終兩人穿回衣服，開門後男方假裝沒事拿起書本念書，但明眼人一看都知道發生了什麼事。

據自媒體「花點時間」報導，昆明某一所大學辦公室內，當天中午時分傳出呻吟聲，被經過同學聽到；前來處理的是一位男老師，當即一頓猛敲門，催促裡面的人趕緊開門；由於事發突然，辦公室內的男女為了打掃「戰場」，花了幾分鐘後才開門。

視頻顯示，當男老師敲門後，男子朝著門外喊「哪位？」老師回答後，男子慌張說道「等一下，等下，馬上，馬上，2分鐘！」

緊接著，男子全身赤裸，尤其是下半身的私密部位，從窗戶的位置去看，清晰可見，那名女子，上身衣服的拉鍊被拉開了，內衣外露，下身赤裸，同樣，私密部位被拍了下來。

雙方衣服穿好後，男子連忙讓女子幫忙收拾一下地舖；這一對男女將床單和瑜伽墊收起來後，立馬塞進儲物櫃下方，如此輕車熟路，被懷疑是「慣犯」。

在男女收拾期間，老師不停敲門催促，大概十幾秒後，門終於打開了；同行女同學直接拿出手機拍攝；隨後，老師開口道：「這是辦公室吧，你們剛才在幹嘛？」男子解釋稱在看書，女子則若無其事，在旁邊整理起了書籍。