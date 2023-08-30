留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

杭州王女士日前接獲在美國讀博士的女兒來電，稱想在當地買房，需要300多萬美元。因女兒從未提過要買房，王女士擔心女兒是不是被人綁架了，打電話回家要贖金。王女士於是用杭州方言問女兒「發生什麼事？」女兒用杭州方言說被人舉報了，王女士和丈夫一聽，猜想女兒可能遇到詐騙 ，趕緊到潮鳴派出所報警。

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都市快報橙柿互動報導，電話中王女士用杭州方言問女兒，「到底什麼事情，你能不能買紅棗？」這是她和女兒的約定的暗語，一旦遇到什麼危險情況，就用暗語，「紅棗」是領事館的意思。女兒用杭州方言說自己被人舉報「涉嫌發送一千多條違法信息」。

據報導，王女士向民警轉述，女兒前幾天接到一個陌生電話，對方自稱是運營商工作人員，說她名下的美國手機號被人舉報，涉嫌發送千餘條違法信息，且準確說出她的身分信息，並稱可以幫忙轉接到中國國內的警方。

電話接通後，對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為她在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，還發送了「上海市公安局案（事）件受案回執單」。王女士女兒起初對該民警的身分心生懷疑，但看到對方在攝像頭內，的確是身著制服的「警察」，便打消了疑慮。

報導指出，對方還稱查詢到女孩的身分證涉及一起特大跨國洗錢案件，稱她的身分信息被人以26.8萬元賣給洗錢團伙，且使用她的銀行卡產生268萬元交易。「警察」聲色俱厲，「你有罪，如果想證明清白就要積極配合調查，不然還會影響到以後的人生以及在國內的家人」。

幾天後，「警察」稱可以給王女士女兒自證清白的機會，如果能證明自己有財力不需要詐騙他人就可以，需要她在美國開戶的銀行卡內存入300萬美金。對方讓她下載了zoom 軟件，開啟屏幕共享，並要求兩小時匯報自己的動態信息，還要求不得向任何人洩露調查信息，不能報警，還讓她簽了一份「中華人 民共和國國家保密局的保密協議條款同意書」。

民警一聽，馬上判斷這是典型的冒充公檢法詐騙。考慮到蒙在鼓裡的女孩害怕被騙子知道父母已經報警，民警先不出面，由王女士出面勸女兒。媽媽與女兒視頻，但女兒已被洗腦太深，「這不是詐騙，他們說這個錢只是為了資金證明，他們願意降低金額或放寬時間，錢是轉到我自己的帳戶，不是轉帳給他們」。

她還說，對方已經掌握自己家裡住址和父母信息，她擔心萬一不轉帳驗證會連累到父母。王女士推託稱這麼多錢轉帳必須要先申請審批的，要本人來辦理。最後，女孩從美國趕回。民警上門勸說兩個小時，她開始猶豫。

據報導，女孩跟著父母到派出所，民警面對面講了幾種詐騙手段，教她識別騙局的技巧：「最基本的一點就是如果真的涉嫌違法，警察不會電話辦案，肯定會跟你見面做筆錄」、「這些騙子就是通過冒充公檢法，以你對法律的敬畏感，抓住你急於證明自己的心理PUA你，一步步引導你進入他們的圈套」。

經過民警勸說，王女士家的300萬美元最終保住了。