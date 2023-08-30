大逆轉 山東毛澤東雕像被盜？原來是占農地被移走

山東毛澤東雕像被揭假失竊真違規。（取材自微信）

由「毛粉」出資在山東臨沂郯城縣建成的一座毛澤東雕像，在落成典禮前夕被盜，引起多地「毛粉」不滿；事情傳出後，當地政府相關部門表示，只是「暫時移走保存」雕像，原因是事先未獲批准、占用耕地。

「紅色小小兵」公眾號報導，這座漢白玉毛毛澤東雕像，於8月24日深夜不翼而飛，雕像基座及附近攝像裝置也慘遭破壞，原計畫於8月26日舉行的落成典禮也被迫暫停。

「紅色小小兵」表示，在晚上偷偷摸摸盜竊澤東雕像，顯然下令的人、做事的人都是心虛的，他們也知道自己做的事是令人不齒的。希望有關部門，能盡快展開調查，公布事實真相，並依法追究、懲辦相關責任人。

郯城縣有關部門表示，毛澤東雕像目前已經找到，完好無損並安全保管，正在申報選擇合適地點樹立。有位濟南紅色網友與郯城縣公安局通了電話，接線員聲稱：經過我們派出所調查核實，發現這個不是盜竊，而是因為村民建的毛澤東雕像沒經過有關部門批准，而且占用了耕地，是違規的，所以被政府相關部門暫時移走保存。

「紅色小小兵」稱，郯城能正式發布通告，並早日將毛澤東雕像物歸原主，如確實不能返回到原地點，請及時作出說明，並儘快將這尊毛澤東雕像敬立起來。對果園造成的破壞，以及對相關捐款村民造成的損失，應該給予相應的經濟賠償和精神撫慰。