日本排核廢水 中國輻射檢測儀賣到缺貨 有人測自家 超標900倍

中國瘋搶輻射檢測儀。（取材自微博）

日本 核處理水排海後，中國民眾在恐慌情緒蔓延下，除低價的食鹽被搶購一空，連高價的核輻射檢測 儀也賣到缺貨。但不少買到貨的中國民眾檢測後赫然發現，自己家裡才是核輻射量最高的地方。一名網友貼文稱，測量後發現，輻射值竟是所說的東京輻射數的976倍。

有中國網友並表示，不測不知道，一測出來，自己家裡的輻射量「恐怕比海裡的輻射量還高」。

綜合澎湃新聞、九派新聞等中國媒體報導，日本核處理水24日排海後，原本屬冷門產品、單價約在350至500元（人民幣，下同）間的核輻射檢測儀瞬間大賣。據網購熱搜數字顯示，「核輻射檢測儀」的搜尋量，較1週前大增232%。

不到1周時間，中國的核輻射檢測儀在庫存不足、生產不及下，迅速賣到缺貨。有的廠家8月至今的銷售量就突破1萬台，是以往月銷量的數倍。有的銷售平台則顯示，尚未消化的核輻射檢測儀訂單多達數萬筆。

潮新聞報導，順利買到核輻射檢測儀的民眾，一收到貨就在自己所處的環境中四處測量。但卻意外發現，核輻射量最高的地方，居然是自己家裡。

報導引述浙江某沿海城市一名夏姓民眾表示，她在戶外拿檢測儀測量，儀器顯示輻射量只有每小時0.06至0.08微西弗。但拿到家裡一測，輻射量反而升高到每小時0.1到0.2微西弗。

夏姓民眾指出，因為家住沿海城市，她生怕會受核輻射影響，所以買檢測儀讓自己放心點。到貨後，她拿著測量儀在社區裡、家裡到處測量，結果發現家裡的輻射值最高，其中廁所、臥室的數字又更高。

有網民懷疑，這些核輻射來自建材，其中瓷磚、大理石的輻射量很高。還有網友表示，以後若要進行室內裝修，大家恐怕都會人手一台檢測儀，親自檢測建材輻射量，「建材市場生意要難做了」。

其他中國網路平台則有網友直指，不測不知道，一測出來，自己家裡「恐怕比海裡的輻射量還高」；還有網友意有所指地說，既然檢測出來是這樣「大家瞎折騰什麼呢，該吃吃、該喝喝、該幹嘛幹嘛」。