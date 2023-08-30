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足壇打貪鍘第14人 中超董事長劉軍被查 歷任董座均落馬

記者陳政錄／綜合報導
中超董事長劉軍。(取材自北京青年報)
中超董事長劉軍。(取材自北京青年報)

中國足壇反腐再爆新案，中國足協29日在北京的辦公樓召開全體中層幹部會議通報稱，中足聯籌備組副組長、中超聯賽有限責任公司董事長劉軍已被有關部門帶走調查。這是第14位被帶走的中國足壇重要人物，至此，歷任中超董事長已全部落馬。

北京青年報報導，中國足協29日召開全體中層幹部會議，會上中國足協相關負責人通報了上述訊息，並稱劉軍被留置的相關手續已經辦完。

劉軍現年47歲，他是28日下午被中國有關部門帶走的，但早上仍正常參加中足聯籌備組的工作，並與同事們討論業務問題，惟午後人就不見身影。

劉軍也是自去年11月，中國男足前主帥李鐵之後，第14名被帶走的中國足壇重要人物。報導稱，加上之前的于洪臣、馬成全、李毓毅，中國足壇反腐已有四名前任或在任中超公司董事長被帶走。

另據長安街知事公眾號，在此輪足壇反腐前，再往前追溯，先前的中超董事長南勇、楊一民在2010年落馬，這代表，至此中超公司歷任董事長均全部落馬。同時，有消息稱，原計畫於今年8月底結束，為期三個月的中國足協內部教育整頓工作，將延長兩周。

中超聯賽有限責任公司成立於2006年，位於北京市，是一家以從事體育為主的企業，而中超聯賽是由中國足球協會所主辦，中國的最高等級職業足球聯賽。

中超 北京 足球

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