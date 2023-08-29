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缺梁、牆裂、漏水 湖南安置質量出岔 房主：住著都害怕

中國新聞組／北京29日電
安置房的臥室房門。（中國之聲）
安置房的臥室房門。（中國之聲）

易地扶貧搬遷集中安置，是重大的民生工程，但多名湖南省婁底市新化縣孟公鎮的村民反映稱，他們2019年搬進安置房，不久就發現房屋出現了質量問題，比如，樓體外牆開裂，室內天花板和地面出現不小的裂縫，廁所、廚房甚至臥室普遍出現漏滲水等現象。

來源：YouTube

據中央廣播電視總台中國之聲「新聞縱橫」報導，該工程共規劃建設12棟安置房，2018年12月竣工，村民們於2019年5月入住。算起來，這一安置點建成不到5年，孟公鎮付家村易地扶貧搬遷集中安置點是湖南婁底新化縣易地扶貧搬遷安置點之一，很多搬遷戶帶著希望而來，卻沒想到安置房的質量讓人住著很鬧心。

住戶王女士家由檢測公司鑿開房梁露出混凝土裡的鋼筋。（中國之聲）
住戶王女士家由檢測公司鑿開房梁露出混凝土裡的鋼筋。（中國之聲）

4棟樓1單元王女士的家中的臥室和客廳地板都曾加過梁，王女士說，客廳地板是2020年中間加了一根梁，不加的話，這樣跺一下就會晃；陽台房梁做檢測鑿開，挖開以後沒有鋼筋；9棟1單元伍姓住戶的家裡，臥室滲漏水嚴重，客廳天花板外層石灰成塊狀大面積脫落。

報導說，多棟樓的住戶存在的房屋質量問題主要是地板和天花板開裂、房梁鋼筋缺失、牆體偏位、衛生間或廁所滲漏水等。一位雷姓搬遷戶用手撕扯著臥室的房門材料，裡面能看到咖色的紙板。「你看這都是紙板！」雷姓搬遷戶說。 

付家村安置點後被改為孟公鎮永平社區。一位要求匿名的社區幹部表示，據統計，12棟樓每棟都有質量問題。多位搬遷戶指出，此前大面積維修加固，但效果不佳，問題還是越來越多。

住著不踏實，已有人選擇搬離安置房。2棟樓1單元的住戶周先生說，這樣的房子，他住著其實有些害怕。「樓頂開裂，天花板的石灰表層成塊掉落，維修過幾次，現在還在維修。」

12棟樓2單元的一位劉姓住戶已經回老家孟公鎮大岩村投靠親戚住了。他表示：「那裡住不了，到處漏水，兩三年前就已經加過一次梁了，加固的梁也斷了，面板都已經開始動了，打開裡面沒有鋼筋，我就不敢住了，很危險。」

公開資料顯示，這批樓房建設單位是新化縣扶貧投資開發有限責任公司，這是一家國有獨資企業，勘察單位是湖南省工程勘察院，設計單位是湖南省建築科學研究院，施工單位是湖南建工集團有限公司，監理單位是婁底方圓建設監理有限公司。

檢測 投資

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