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陝西民警酒後打傷殘疾工 9個月不處理 被質疑想私了

中國新聞組／北京29日電
陝西商洛一民警酒後將足浴城智力殘疾工打骨折，被單位停止執行職務。（監控畫面）
陝西商洛一民警酒後將足浴城智力殘疾工打骨折，被單位停止執行職務。（監控畫面）

陝西商洛市一足浴店，在去年11月一名喝了酒的客人無故毆打一名智力殘疾工人致其骨折，事後被打家屬多方渠道瞭解到，打人者係商洛市交警支隊車管所民警，「如今案件距發生已過去九個月，打人者仍在車管所工作，甚至要求進行第三次傷情鑑定。」

華商報大風新聞報導，該殘疾人士宋某被打後報警，當晚也去醫院檢查，經診斷右尺骨骨折，外傷性頭疼。宋某一直想知道打人者身分，姓名及工作單位。據他稱，派出所的辦案民警一直支支吾吾，不願告知。「後來我們家屬多方打聽才了解到，打人者係趙某，商洛市交警支隊車管所正式在編民警。」

來源：YouTube

事發9個月，宋某第一次傷情鑑定輕傷二級，第二次鑑定輕傷一級，如今要做第三次鑑定。 「最近派出所通知我們，又要進行第三次鑑定，讓我們十分不解。」宋某家屬稱，「一個故意傷害案，拖了9個月，至今還沒結果。」「我們的案子一直有人從中作梗，一直有人和我們求情想私了，也不准我們把這事發到網上。」

宋某家屬就近日已向陝西省紀委監委舉報。車管所負責人稱，事發後當事人警官證、警服已收回，停止其執行公務。對於受害人宋某家屬質疑，為何趙某仍在車管所工作，公示欄中仍有他的照片，這位負責人解釋：「車管所廉政公示欄中的照片一直還在，此外停止執行職務不是你就不用到單位來了。」

打人者趙某對於當初酒後傷人表示十分懊悔，多次找受害人宋某及家屬道歉，也表示願意承擔賠償責任，趙某說，「我其實也想這事能夠盡快解決。解決了對我也算解脫，我接受法律的懲罰。」

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