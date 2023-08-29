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大巴著火7歲童「無人叫醒」被燒到送ICU 輿論斥乘客冷漠

中國新聞組／北京29日電
有人員正用水滅火。（影片截圖）
有人員正用水滅火。（影片截圖）

湖南株洲日前一輛旅遊大巴車發生火災意外，車上一名7歲女孩因未及時下車燒傷嚴重，被送往ICU搶救。齊魯晚報報導，知情者說車輛自燃起火，乘客都下車，只有小女孩在睡覺無人叫醒，一個人被留在車上。輿論痛斥乘客冷漠。

小女孩獨自坐在地上。（影片截圖）
小女孩獨自坐在地上。（影片截圖）

網傳影片顯示，一輛綠色的旅遊大巴車疑似著火被撲滅，車窗玻璃被打碎，外框被燻黑，下方還有救援梯子。車輛旁邊，一名穿著裙子的小女孩坐在地上，臉上、手腳滿是黑灰。

來源：YouTube

極目新聞報導，事件發生在8月26日，株洲市淥口區朱亭鎮。知情人說，「自燃了，車上的人都倒下了，這個小女孩在睡覺，沒有人叫醒她，後來她被救下來送醫。」

淥口區急救中心工作人員表示，小女孩已被送到重症監護室救治。該院ICU工作人員稱，女孩身上、身上都被燒傷，傷情非常嚴重。

此事在微博引發討論，網友批評同車者「怎麼可能7歲孩子一個人在車上？家人不可饒恕，旁邊的人也太冷漠了」、「司機幹嘛去了，難道不看下車上是否還有乘客，只顧自己逃命」、「小女孩無助的樣子，讓人流下了眼淚」。

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