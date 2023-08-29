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廣東1中學小賣部5年租金逾900萬 網酸：開在西湖邊？

中國新聞組／北京29日電
懷集中學150平方米小賣部招租項目成交公告。（取材自南方都市報）
懷集中學150平方米小賣部招租項目成交公告。（取材自南方都市報）

開設在學校裡面的販賣部，店租多少才合理呢？廣東一間中學的小賣部招租項目最近在網路上火了，因為該店面占地150平方米，五年租金最終成交價高達900萬元人民幣（約124.2萬美元），引起網民質疑校方獅子大開口，也擔心未來賣給學生的商品會變貴。對此，負責小賣部人員招聘的工作人員表示，小賣部開學後將投入使用，主要顧客是校內寄宿師生。

南方都市報報導，廣東肇慶懷集中學小賣部招租項目競拍日前完成，標的是該校150平方米小賣部，掛牌價38萬5560元人民幣，肇慶市公共資源交易中心懷集分中心負責從8月1日競價至8月15日，最終成交價為5年租賃943萬560元人民幣，21日與得標廠商簽約合同。

負責小賣部人員招聘的工作人員說，懷集中學只有一家小賣部，主要面向校內寄宿師生，基本承擔了校內寄宿師生的所有生活所需。競拍成功後，小賣部正在重新裝修，將於開學後投入使用。

報導指，小賣部非屬於禁止出租資產，位置在縣城中心，周邊商業氣氛及人流量興旺。小賣部的銷售內容包含飲食、生活日用品、學習文具、體育用品和手機充電、手機卡充值業務。懷集中學目前有教學班162個，學生8300多人，教職工632人，屬肇慶市一級學校。

對此項招標金額高昂的中學小賣部，網民意見紛紛，有人戲稱這價位如觀光區，「與杭州西湖邊上的商亭競拍有一拚」，也有人擔心「最後都是學生買單」、「最終是學生家長掏腰包」、「軟肋們只能去指定商店採購」、「獨家經營啊，能不貴點嗎」，也有人覺得合理，「每人每天喝一袋奶就夠了」、「小賣部房租高是因為學校人流量大，不一定是商品價格高，只要合同規定商品價格和校外保持一致就行」。

租金 觀光

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