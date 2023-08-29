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10年3任董事長落馬 四川國企副書記疑因「被督導」輕生亡

中國新聞組／北京29日電
川投集團紀委副書記被傳自殺。( 取材自微博)
川投集團紀委副書記被傳自殺。( 取材自微博)

網傳國企四川省投資集團有限責任公司紀委副書記楊超自殺，該集團公司工作人員回應稱，一切以公安機關調查發布為準，具體情況無可奉告。另據接近警方人士透露，此事排除刑案，公安機關不會就此發布通報。網上有訊息指出，川投集團督導組年初來公司督導「以案促改」，楊超輕生或與此有關。

上游新聞報導指26日中午，成都市武侯區臨江西路川投大廈19樓有人割腕自殺，已死亡。經查，死者楊超（男，49歲，本市人，川投集團紀委副書記），經現勘，初步排除刑案。

另據大皖新聞報導，成都市南靈殯儀館工作人員表示，確有一名名為「楊超」的死者從川投大廈被送到該殯儀館，目前遺體正存放在該殯儀館內。

今年年初，四川省投資集團有限責任公司發布的一則「川投集團督導組來公司督導『以案促改』工作」訊息顯示，四川省紀委監委駐川投集團紀檢監察組副組長、四川省投資集團有限責任公司紀委副書記、紀檢監察室主任名叫楊超。但8月26日晚，搜索此資訊時，發現已被刪除。

2022年，川投集團合併實現營業收入近150億元（人民幣，下同），資產總額超1000億元，利潤總額39.86億元，管理資產規模近2000億元。

而據公開報導顯示，自2014年至今，川投集團已有3任董事長及一名副總接連落馬。

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