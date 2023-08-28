大媽怒罵「崇洋媚外」 推倒Cosplay女子

大媽向動漫Cosplay（角色扮演）愛好者破口大罵，指責他們不愛國，「搞日本文化」，雙方因而發生衝突。 （影片截圖）

四川一名大媽日前行經商場時，看到有幾名動漫 Cosplay（角色扮演）愛好者，竟突然忍不住上前指罵對方「崇洋媚外」、「搞日本文化」，大媽還動手推倒其中一名穿動漫角色打扮的女生；保安及商場急救人員第一時間趕至現場處理。

綜合媒體報導，事發於22日下午4時許，數名Cosplay愛好者身穿動漫角色裝扮，在成都天府紅購物中心逛街，一名大媽與女兒行經現場見到，大媽竟走過去破口大罵，「崇洋媚外，不學好，替父母教育 教育你們！任何愛國的人都會鄙視你們這種行為」「中國文化博大精深，為什麼好的不學！任何愛國的人都會歧視 你們。」雙方因此發生口角，大媽情緒激動，甚至動手推人，導致其中一名Cosplay女生倒地，看到對方報警後閃人了。

從影片可見，現場引來許多路人圍觀，保安也趕到場了解狀況，過程中大媽一臉憤怒，還一直叫罵，大媽身旁的女兒則一直以手機反拍他人，加入罵戰。

據報導，網友看了影片後，紛紛斥責大媽的行為很過分，直指「愛國」並非施以暴力的藉口，「看不慣二次元打卡地可以不去，去了給自己找不快還不讓別人好過」「這種針對就是給暴力找名正言順的藉口」「看不得別人興趣多元化，還崇洋媚外，想打人找什麼藉口」。