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政治問題? 落成前 山東郯城毛澤東雕像被盜

中國新聞組／北京28日電
山東省臨沂市郯城縣毛澤東雕像被盜。(取材自紅歌會)
山東省臨沂市郯城縣毛澤東雕像被盜。(取材自紅歌會)

由山東等地追思中國前領導人毛澤東的人士共同捐資打造的毛澤東雕像，原定8月26日在山東郯城舉行落成典禮，不過「山東英雄山愛國主義宣傳隊」昨在毛旗網發文稱，這座河北漢白玉毛澤東雕像在8月24日不翼而飛，整座雕像疑被盜並破壞基座搬走。他們除強烈譴責，並認為這是比1989年「天安門毛澤東像污損事件」還惡毒的「政治問題」，要求當局追查嚴辦。

據紅歌會網站刊出「毛旗網」一篇署名「山東英雄山愛國主義宣傳隊」，題為「強烈譴責盜竊毛主席塑像的卑劣行為」的文章指出，由全國熱愛毛澤東人士共同捐資精心打造的河北漢白玉毛主席雕像，7月12日在山東郯城舉行基礎奠基儀式，16日基座施工完成，8月4日雕像落成。

當地原準備8月26日舉行這座毛澤東雕像落成典禮，沒想到8月24日，這座毛澤東雕像竟然在基座被破壞後，整座被盜走，竊賊還刻意蒙蔽了附近的攝像頭犯案，以致監控鏡頭未錄到犯案過程。

文中說，這批盜賊不敢在光天化日之下明著做，而是在夜深人靜時偷著搞，這本身就是見不得人的惡行，「比將墨水潑在天安門毛主席畫像上還要惡毒十分。是可忍，孰不可忍」，並稱「這是一起有預謀的毀偉人形象，污偉人尊嚴的違法犯罪行為」、「呼籲一切熱愛毛主席的紅友聲援郯城紅友，追回被盜毛主席雕像，嚴懲反毛、辱毛、破壞毛主席雕像的罪魁禍首」。

文中指出，毛澤東是人民的大救星、偉大領袖，然而在沂蒙革命老區郯城這塊聖地上，這樣一位偉人竟沒有他老人家的立足之地，這讓支持者無比憤慨，更無法容忍。他們除感到震驚並對這種盜竊毛主席塑像的卑劣手段予以強烈譴責，呼籲公安機關盡快破案。

文章還喊話：「不知郯城政府怎麼解釋，你們別說破不了案，除非是你自己幹的。」

山東省臨沂市郯城縣毛澤東雕像被盜，只剩下基座。(取材自紅歌會)
山東省臨沂市郯城縣毛澤東雕像被盜，只剩下基座。(取材自紅歌會)

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