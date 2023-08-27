登機車突撤 南航座艙長摔落4米昏迷

南方航空24日一架預備從常州飛往深圳的CZ3352班機，驚傳座艙長從4公尺高機艙墜落地面。圖為示意圖。（取材自微博）

中國南方航空驚傳空服員從4公尺高機艙墜落地面！江蘇常州奔牛機場24日有一架預備飛往深圳的CZ3352班機，當時一名座艙長在飛機左前門登機車處理旅客事宜時，登機車卻忽然撤離，造成座艙長從約4公尺高的機艙位置摔落送醫。根據網上消息，座艙長當下神智模糊，鼻腔、右耳道出血，另有多處骨折，目前仍在ICU病房監測、救治。

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據紅星新聞、新黃河報導，航班動態追蹤平台「飛常准」資訊顯示，南方航空的CZ3352航班，原計畫於24日12點30分從常州奔牛機場起飛，並在下午3點飛抵深圳寶安機場，但實際起飛時間卻是下午5點7分，到達寶安機場時已是晚間7點12分，比原訂時間延誤4小時又12分鐘。

資訊還顯示，CZ3352班機下午1點49分即停機位，下午2點18分開始上客，但卻直到下午4點55分才撤輪擋，並在下午5點7分起飛，頗不尋常。

座艙長從機艙墜落的消息從24日晚上起就在網上流傳，不過相關單位第一時間皆拒絕透露相關消息。常州奔牛國際機場工作人員表示，這是內部消息，不便透露。南航深圳分公司客服更聲稱飛機延誤是因為「天氣原因」。直到26日午間，央視新聞報導證實相關消息，並表示「目前相關部門已介入調查」。

一位南航工作人員透露，當時的具體情況是飛機已經關門，但或許是前一趟旅客有物品遺留，座艙長因此二次開門，欲將物品交給地勤人員。就在此時，登機車撤離，座艙長因此從4公尺高墜落地面。