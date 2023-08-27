成都花百萬河道貼磁磚「鄭州翻版」 官：全國通用方式

改造前的江安河溫江鳳凰北大街河段。（取材自澎湃新聞）

繼河南鄭州 投入34億（人民幣，下同，約4.66億美元），給金水河22公里河道掛大理石磚，被網友調侃為「花34億給河道貼瓷磚」後，成都市溫江區江安河河道也被傳貼上了瓷磚。對此，該河道改造施工單位負責人回應，河道上貼的不是瓷磚，而是花崗石。

成都溫江區一河道被貼瓷磚。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，據成都市溫江區水務局官方微博 @水韻溫江情況通報：關於近日媒體關注的我區江安河河道建設工程，為「江安河旅遊基礎設施建設項目」。

該項目施工合同價為1146.71萬元，建設目的為提升河道行洪能力、改善濱河環境質量，建設內容包括兩岸堤防整治和綠化提升改造，治理長度約1.1公里。其中，堤防掛貼石材造價為95.63萬元，占施工合同價的8.34%。

由於該段駁岸位於城區，兩岸路網密集，為節約土地，故採取直立式駁岸；且該段位於河道頂沖段，水流流速較快，經技術經濟比較，採用「先掛石材、後灌漿」的掛貼施工工藝。該工藝所用石材為花崗岩，具有硬度大、耐腐蝕、抗沖刷、不易脫落等優點，為國內通用處理方式之一。

對此，網民表示「又來？上次是鄭州」、「不錯了，沒給長城貼瓷磚就謝天謝地了。」

此外，對於網路爆料稱河南鄭州金水河「河道乾掛大理石」工程耗資達34億元，媒體查證稱連現場工人都批這項工程「浪費」。而面對輿論質疑，鄭州官方四天後澄清稱造價僅650萬，而且用的是花崗岩。