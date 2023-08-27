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豫窮縣715萬建牛郎織女雕塑 居民譏「又醜又貴」

中國新聞組／北京27日電
河南平頂山魯山縣為宣傳「牛郎織女文化之鄉」，在迎賓大道路口建造了一座牛郎織女雕塑。（取材自微博）
河南平頂山魯山縣為宣傳「牛郎織女文化之鄉」，在迎賓大道路口建造了一座牛郎織女雕塑。（取材自微博）

2020年才退出貧困縣序列的河南平頂山魯山縣，為宣傳「牛郎織女文化之鄉」，花715萬元（人民幣，下同，約98萬美元）在當地迎賓大道路口建造了一座牛郎織女雕塑，卻遭當地居民譏諷「又醜又貴」。雕塑中標單位創辦人被網民起底，發現2018年至今在魯山縣得標三個項目，金額為967萬元；創設的「國字頭」研究院亦沒工商登記。 

來源：YouTube

上游新聞報導，雕塑今年七夕揭幕後，魯山多名群眾在旁拍攝短片，並上傳社交平台，稱「這是我們魯山的新地標，700多萬就建了個這，你們看看」。報導又引述魯山縣一名副處級退休幹部評論，「魯山縣退出貧困縣序列後，花好幾百萬搞這個雕像，有必要嗎？」魯山縣住建局稱招標建設符合流程。

相傳魯山縣辛集鄉孫義村逾千村民，就是牛郎孫守義後人。不過媒體梳理，山西和順、山東沂源等六省七地，均稱自己是「七夕發源地」。

據報導，「牛郎織女雕塑」中標單位是睿澤藝術（深圳）有限公司（下稱睿澤公司）。設計者馬某某對外宣稱，他是睿澤公司創始人，中國城市雕塑建設研究院執行院長，中國文化經濟促進會執行會長等。

中國城市雕塑建設研究院的「官網」是中國城市雕塑網，網站首頁發布了多張馬某某與領導的合影照片。然而，中國城市雕塑建設研究院沒有工商登記信息、中國文化經濟促進會未在民政部門登記。

百姓關注報導，有記者致電睿澤公司，表示一個雕塑花700多萬，很多人都質疑不值時，一接電話男子說：「那你說幾千萬、幾個億的雕塑值在哪裡？」隨後記者致電魯山縣住房和城鄉建設局，一工作人員爆粗口：「監督你X，滾！」

雕塑 馬某某 河南

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