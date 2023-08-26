3個月換3醫院 被兒精神病？湖南富翁自殺亡

湖南富翁羅文忠三個月內連續被兒子送往三家精神病院。(取材自紅星新聞)

湖南一名羅姓富翁三個月內連續被兒子送往三家精神病院「治療」後，23日在精神病院自殺身亡，引發熱議；儘管他曾寫申訴書稱自己沒有精神病，在院內生不如死，但兒子仍堅持要父親住院。羅姓富翁近親指控其兒子為侵占財產而鑽醫療漏洞，強行將父親送醫，但遭否認。目前近親已提出驗屍要求。

紅星新聞報導，湖南張家界千萬富翁羅文忠，因「腦膠質瘤」術後與子女發生財產紛爭，在其怒砸兒子居室後，被兒子羅某送到多家精神病醫院治療後死亡。當地警方稱，羅文忠是在長沙岳麓區的湘德精神病醫院用衣服自殺的，死亡原因為「意外」。

長沙市岳麓區含浦派出所警方已排除他殺，「如果要屍檢，需要直系親屬提出」。

據報導，根據羅文忠的朋友圈信息，2018年還在全球進行旅遊；去年10月被檢查出患有「腦部膠質瘤」後，經常因家產分配問題與兒女發生爭吵。

據此前報導，圍繞羅文忠是否有精神病的問題，羅文忠的直系親屬─兒子羅某、女兒羅某慧，與他的近親─姊姊羅文慶、妹妹羅文任等，成了兩個對立的陣營。羅某認為，父親是否患病，醫師說了算；但多名近親均認為，羅文忠是「被精神病」。

羅文忠的同居女友說，羅文忠術後行為正常，只是脾氣比以往「急」，「他跟我說話邏輯非常清楚，整個人都是很清醒的。」

羅文忠7月19日向外界手寫了一封《申訴書》，稱自己沒有精神病，「醫院偏聽偏信，完全不顧我精神狀態正常的事實，控制我的自由，強行對我用藥，對我的身心造成極大損傷。」7月20日並告訴他的姊姊和妹妹，他在醫院內「生不如死」。