緬博彩業南博參展 遭疑涉網詐 組展方：無違法行為

緬甸福利來集團參展第七屆南博會。（取材自上游新聞）

緬北詐騙集團 惡名照彰，日前中國—南亞博覽會在雲南昆明落幕，有民眾發現參展企業緬甸 「福利 來集團」在緬甸妙瓦底、果敢等地有公司和項目；據首都網警公眾號報導，妙瓦底黃、賭、毒氾濫，電信網絡詐騙也不遜色於緬北，質疑該企業可能涉嫌網詐，引發輿論關注。

上游新聞報導，南博會主辦方對此回應說，該公司整個會期「不存在這樣的違法犯罪行為」；福利來集團旗下全資子公司工作人員也回應稱：「我們不做博彩，是正規公司。妙瓦底市區距網詐窩點KK園區很遠，坐車要坐幾天，那邊連我們都不去。」

報導說，根據福利來集團散發的宣傳冊，該集團在緬甸的產業布局集中在緬北和緬東南，分別臨近中國和泰國，業態橫跨傳媒、金融、物流、文化、數字電視、娛樂、房地產、外貿、旅遊、酒店、通訊等行業。有網民表示，該企業經營範圍還包括博彩，「這家公司在緬甸有不少賭場，不知道是不是網詐公司。」

不過，澎湃新聞17日曾報導，果敢首富劉阿寶家族旗下的福利來集團經營賭場、房地產等，被指跟當地政府關係密切，勢力範圍在老街東城。中國法院網在2023年4月10日報導，江西省宜春市袁州區人民法院開庭審理一起偷越國境案。法院查明，被告人李某從雲南某小鎮偷渡至緬甸果敢福利來賭場工作，後離開賭場偷渡回國並落網。

南博會組展方雲南省貿促會一名工作人員表示，曾接過對福利來集團的投訴，經查，該公司整個會期「不存在這樣的違法犯罪行為」，警方也未對其參展提出過任何異議。