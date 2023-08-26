水果商下藥性侵還威脅 警稱證據不足放人 女跳水庫自殺

事發現場。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

海南文昌的程先生近日在網路發文稱，其妻於今年7月在家裡被當地一水果店老闆黃某強姦，對方事後還拿一箱飲料和1萬元（人民幣，下同）想和解。他們堅持報警，警方卻稱證據不足不立案。被羈押的黃某釋放3天後，其妻受不了刺激跳水庫自殺，留遺書稱「恨不得殺了那個壞人」，並稱自己是對不起家人的「天生災星」，信中充滿自責。他們要求警方盡快立案還公道。

海報新聞報導，程先生的女兒程女士說，她父母在當地以包地種水果為生。今年7月15日，當地一水果收購商黃某到他們家裡收香蕉，母親喝了黃某遞來的菊花茶，覺得身體不舒服，就讓對方先走，自己返回房間休息。沒想到那個人（黃某）返回衝到母親房間性侵 ，「強姦完跟我母親說了一些威脅的話，丟了150塊錢，然後就跑掉了」。

程女士母親被發現跳水庫自殺。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

程女士說，事發後，母親由於害怕未敢將實情告訴家人，她7月16日晚上得知此事，曾打電話質問黃某；「那個人就說沒有的事情，他只是手被割到，我母親拿紙巾給他擦，後面他說拿3000塊錢給我們補助。我問不是說沒欺負我媽嗎？為什麼要給我錢？後面他就掛掉電話了。」

程女士說，第二天黃某拿一箱飲料到她家和解，「還跟我爸說拿1萬塊錢補助我們家。」他們打算讓黃某把給他們1萬塊錢的原因寫下來，然後報警。「因為我們什麼證據都沒有，我母親也不懂法，（事後）洗完澡了，證據也不是很充足，他（黃某）也不承認發生關係。」黃某稱不會寫字，程先生寫了一張字據讓黃某簽字。之後，程家人報警。

程女士稱，此後，派出所表示黃某的行為已涉嫌強姦，該案由文昌刑警大隊接手。經文昌市公安局8月11日出具的不予立案通知書顯示，現有證據不能證實有犯罪事實，決定不予立案。

「黃某被放出後三天，我老婆就受不了刺激跳水庫自殺，公安局不予立案，我們不服，對方一點罪也沒有，現在我老婆還在文昌市人民醫院太平間冰凍，我們一家人不知道該怎麼辦。」程先生說。

程女士覺得，是因為上述強姦案導致她母親情緒崩潰，最終選擇自殺；「我母親是很樂觀的人，弟弟這樣子（患了白血病），我家欠了幾十萬的時候，她都挺過來了，不可能一下子就自殺。 」

程女士母親的遺書。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

據程女士提供的其母遺書，信中寫道對不起丈夫和兒女，讓他們受到這麼大的傷害，還說自己是天生災星，「我知道發生這樣的事誰都不會相信，不理解，我也百口莫辯」。「我恨不得殺了那個壞人，我恨我自己不懂得用法律來保護自己……我簡直快要崩潰了……活著也是行屍走肉，真的很痛苦……我走了，我不知道怎麼做才能讓你們少一些傷害……」

程女士母親事發時所住的房子。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

程女士說，他們向公安局提交多份證據，母親喝過的菊花茶瓶子和一條含有殘留物的內褲，對方都拒收。「我母親還在冰箱裡凍著，我還有一個患白血病的弟弟，我剛上大學就要開學，家裡包的種水果的地無人管理，只能轉讓。父親現在一天天不睡覺，精神狀態也不太好。家庭一團糟，我現在都不知道該怎麼辦了。」他們現在的訴求就是盡快立案。

程先生所在地海南文昌邁號鎮政府工作人員說，此事已經由當地派出所和刑警大隊介入處理。