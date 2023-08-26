我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

水果商下藥性侵還威脅 警稱證據不足放人 女跳水庫自殺

中國新聞組／北京26日電
事發現場。（取材自海報新聞／受訪者供圖）
事發現場。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

海南文昌的程先生近日在網路發文稱，其妻於今年7月在家裡被當地一水果店老闆黃某強姦，對方事後還拿一箱飲料和1萬元（人民幣，下同）想和解。他們堅持報警，警方卻稱證據不足不立案。被羈押的黃某釋放3天後，其妻受不了刺激跳水庫自殺，留遺書稱「恨不得殺了那個壞人」，並稱自己是對不起家人的「天生災星」，信中充滿自責。他們要求警方盡快立案還公道。

海報新聞報導，程先生的女兒程女士說，她父母在當地以包地種水果為生。今年7月15日，當地一水果收購商黃某到他們家裡收香蕉，母親喝了黃某遞來的菊花茶，覺得身體不舒服，就讓對方先走，自己返回房間休息。沒想到那個人（黃某）返回衝到母親房間性侵，「強姦完跟我母親說了一些威脅的話，丟了150塊錢，然後就跑掉了」。

程女士母親被發現跳水庫自殺。（取材自海報新聞／受訪者供圖）
程女士母親被發現跳水庫自殺。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

程女士說，事發後，母親由於害怕未敢將實情告訴家人，她7月16日晚上得知此事，曾打電話質問黃某；「那個人就說沒有的事情，他只是手被割到，我母親拿紙巾給他擦，後面他說拿3000塊錢給我們補助。我問不是說沒欺負我媽嗎？為什麼要給我錢？後面他就掛掉電話了。」

程女士說，第二天黃某拿一箱飲料到她家和解，「還跟我爸說拿1萬塊錢補助我們家。」他們打算讓黃某把給他們1萬塊錢的原因寫下來，然後報警。「因為我們什麼證據都沒有，我母親也不懂法，（事後）洗完澡了，證據也不是很充足，他（黃某）也不承認發生關係。」黃某稱不會寫字，程先生寫了一張字據讓黃某簽字。之後，程家人報警。

程女士稱，此後，派出所表示黃某的行為已涉嫌強姦，該案由文昌刑警大隊接手。經文昌市公安局8月11日出具的不予立案通知書顯示，現有證據不能證實有犯罪事實，決定不予立案。

「黃某被放出後三天，我老婆就受不了刺激跳水庫自殺，公安局不予立案，我們不服，對方一點罪也沒有，現在我老婆還在文昌市人民醫院太平間冰凍，我們一家人不知道該怎麼辦。」程先生說。

程女士覺得，是因為上述強姦案導致她母親情緒崩潰，最終選擇自殺；「我母親是很樂觀的人，弟弟這樣子（患了白血病），我家欠了幾十萬的時候，她都挺過來了，不可能一下子就自殺。 」

程女士母親的遺書。（取材自海報新聞／受訪者供圖）
程女士母親的遺書。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

據程女士提供的其母遺書，信中寫道對不起丈夫和兒女，讓他們受到這麼大的傷害，還說自己是天生災星，「我知道發生這樣的事誰都不會相信，不理解，我也百口莫辯」。「我恨不得殺了那個壞人，我恨我自己不懂得用法律來保護自己……我簡直快要崩潰了……活著也是行屍走肉，真的很痛苦……我走了，我不知道怎麼做才能讓你們少一些傷害……」

程女士母親事發時所住的房子。（取材自海報新聞／受訪者供圖）
程女士母親事發時所住的房子。（取材自海報新聞／受訪者供圖）

程女士說，他們向公安局提交多份證據，母親喝過的菊花茶瓶子和一條含有殘留物的內褲，對方都拒收。「我母親還在冰箱裡凍著，我還有一個患白血病的弟弟，我剛上大學就要開學，家裡包的種水果的地無人管理，只能轉讓。父親現在一天天不睡覺，精神狀態也不太好。家庭一團糟，我現在都不知道該怎麼辦了。」他們現在的訴求就是盡快立案。

程先生所在地海南文昌邁號鎮政府工作人員說，此事已經由當地派出所和刑警大隊介入處理。

性侵

上一則

歧視風波後 國泰首在內地招聘空服 與港同工同酬

下一則

地鐵被誣指偷拍 川男控告女乘客 要求公開賠禮道歉

延伸閱讀

河濱男涉嫌性侵綁架 保釋金250萬

河濱男涉嫌性侵綁架 保釋金250萬
無力應對逾500件性侵案賠償 天主教舊金山總主教區聲請破產保護

無力應對逾500件性侵案賠償 天主教舊金山總主教區聲請破產保護
無力應對500多件性侵官司 舊金山總主教區聲請破產

無力應對500多件性侵官司 舊金山總主教區聲請破產
22年前性侵偷拍 出獄改名再犯 拒捕墜樓亡

22年前性侵偷拍 出獄改名再犯 拒捕墜樓亡

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案