地鐵被誣指偷拍 川男控告女乘客 要求公開賠禮道歉

兩個月前，何小可（化名）在成都地鐵上被兩名女生指控偷拍，其中一位女生說他鞋子上有攝像頭還閃了綠光。事後證明他的鞋子沒有任何問題。（取材自九派新聞）

兩個月前，四川90後男子何小可（化名）在成都地鐵 上被兩名女生指控偷拍，民警調查後為他澄清，但女子敷衍道歉至今。何小可表示，他已蒐集相關事證，對誣告他偷拍的兩名女生提告，要求她們公開賠禮道歉，並申請了經濟賠償。他之所以堅持要一個結果，不是為錢，而是想知道，「作為一個普通人被誣陷了，他去證明自己的清白需要付出多大的精力。」

九派新聞報導，何小可自述稱，今年6月11日自己和同學聚完餐後乘坐地鐵回公司宿舍。給一對年齡較大的夫婦讓座後，其站到了地鐵扶手的位置。突然，兩名女生站起來大聲質問他是不是在偷拍，稱懷疑他在用小型攝像頭偷拍。隨後車廂的列車安全員走過來詢問事情經過。

事發當時的現場位置圖。（取材自九派新聞）

何小可表示，其中一位女生說他鞋子上有攝像頭，看到他鞋子在閃爍綠光。另一位女生也說：「就是他的鞋帶最前端那裡，剛剛閃了綠光，我們看過去了他就把它關了。」

後來警察來處理此事，一名警察拿出手套並以執法記錄儀拍攝下，「在辦公室內全員的目光下（包括兩位女生），幫我脫掉了右腳的鞋子，仔細地檢查了鞋帶，鞋舌，鞋墊下位置，隨後又脫掉了左腳的鞋子，重複了一遍操作。隨後警察站了起來，對我和旁邊的同事說道，我已經檢查過了，鞋子沒有任何問題。」

何小可猜測，事實應該是列車快到站時兩邊的廣告牌照在鞋子上，折射出了綠光，讓兩個女生誤以為是攝像頭，然後列車到站，綠光消失了，兩位女生誤以為是關掉了攝像頭。

何小可稱，此前在等待警察的過程中，女生曾表示「放心，我們錯了我們會給你道歉的」。然而事情澄清之後，其中一人飛速說了一句「帥哥，對不起」，轉身就要走。何小可認為這個道歉沒有誠意拒絕接受。後續警方調解時，其中一個女生解釋道，「這個我們又不是為了我們自己，我們是看到旁邊其他人的隱私 受到了影響。」最終，雙方沒有和解。

時隔兩個月，何小可說，他的事情終於立案了，「算是取得了一個階段性進展，接下來就可以去調查，比如拿到事發時的監控。」他已對誣告他偷拍的兩名女生提告，要求她們公開賠禮道歉，並申請了經濟賠償。他做了很多工作，比如去尋找目擊證人等。現在立案了，他認為是一個好的進展，期待能得到一個好的結果。

何小可表示，他之所以堅持要一個結果，同時也是想知道，「作為一個普通人被誣陷了，他去證明自己的清白需要付出多大的精力。」這兩個月，有幾個有同樣經歷的人聯繫了他，他們有人因為太費精力而和解，有人目前還沒有立案。