算命詐騙…上海「大師」狂攬千萬 原來有群貼身「線人」

警方起出的平安符等物品。（取材自法治日報）

和「算命大師」第一次見面，對方即對自己的家境和工作等情況瞭如指掌，讓當事人不由驚呼遇到「高人」，不惜花費數萬元（人民幣，下同）請大師「調運」，卻不知，這位「大師」早在當事人身邊布下「線人」獲取其個資 ，而這「線人」就是她們在美容美髮店認識的「閨密」。

法治日報報導，上海市公安局新聞發布會上日前公布一起以「算命調運」為幌子的詐騙 案細節，共抓獲犯罪嫌疑人25名，涉案金額達1000餘萬元。而破案線索來自今年6月初，市民胡女士在女兒的陪同下來到上海市公安局閔行分局莘松派出所報案，稱自己被所謂的「風水大師」騙走了3萬5800元。

胡女士描述，她的好友楊小姐是一家美容院的經理，向她推薦一位頗有威望的孫姓「風水大師」，稱自己在大師的幫助下順風順水了很多，並安排胡女士與孫大師見面。沒想到首次算命，孫大師不僅對她女兒的學習、工作算得分毫不差，甚至指出胡女士不會理財，還預告胡女士將於2025年遇到一場嚴重的疾病。

引流人員還向「大師」預設詐騙目標金額。（取材自法治日報）

胡女士驚呼「神準」之餘，與大師確定了價值4萬5800元的「改運」方案。由於餘額不夠，胡女士現場只轉給了大師3萬5800元。孫大師表示必須全額付款才能施法化解，並會給予一個施過法的「平安符」，同時提醒天機不可洩露。胡女士將情況告訴女兒，在女兒的陪同下向報警。

閔行警方成立專案組開展調查，發現全市有37家美容店存在向「風水大師」推薦客戶的行為，再查出一名46歲的被害人何女士，也是在某美容美髮店店長錢經理介紹下認識孫大師，也是連何女士曾患某種婦科疾病都準確算出，何女士先後向孫大師支付達453.8萬元的改運費。

引流人員將獲取的被害人個人信息建立「一人一檔」材料，提交給「風水大師」掌握。（取材自法治日報）

警方查出，所有被害人均與自己的美容美髮店存在2年到8年之間較長時間的服務關係，並與店長或者工作人員形成了一定的友情。相關涉案人員在長期服務過程中，逐步掌握了被害人的身分、健康以及家庭等諸多私密信息，並事先提供給孫大師，才能實現所謂的「精準算命」。

警方隨即兵分多路在全市抓獲5名核心詐騙團伙成員和20名引流團伙成員。查出程某某夥同孫某等4人成立「命理諮詢」工作室，為客戶「算命調運」費用至少1萬元；張某負責組織引流人員培訓，錢某某、秦某某以50%高額提招攬美容美髮店店長、員工加入，並將從美容店獲得的個資「一人一檔」提供給孫大師，方便精準詐騙。甚至還給出詐騙目標金額的收費預算 。

目前，程某某、孫某、錢某某、秦某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被閔行檢察院批准逮捕，楊某某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被採取刑事強制措施。