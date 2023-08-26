湖南科長被小三舉報出軌並精神控制 官方：降職處分

網傳湖南省株洲市農業農村局科長卜天德涉及婚內出軌的照片。（取材自大皖新聞）

近日有網民舉報湖南株洲市農業農村局科長卜天德涉及婚內出軌、精神控制，網民還自爆自己就是卜天德的出軌對象；株洲市農業農村局26日發布通報稱，經查，卜天德嚴重違反生活紀律，除給予黨內嚴重警告處分，並依法對其政務撤職處分、降為四級主任科員。

大皖新聞報導，8月23日，在「問政湖南」平台，有網民舉報株洲市農業農村局政策與改革科科長卜天德婚內出軌。該網民表示，卜天德多次公務調研帶情人同行，用辦公室電話每天和情人通話幾個小時，並利用上班時間和情人開房。最後，該網友聲稱，其本人就是卜天德的出軌對象。

搜索株洲市農業農村局微信 公眾號，其中公開報導顯示，2022年10月12日，株洲市蘆淞區舉辦「村社分帳」暨農村集體「三資」管理突出問題專項治理行動動員培訓會。株洲市農業農村局政策與改革科科長卜天德出席了會議。

株洲市農業農村局8月26日發布通報指出，卜天德因生活作風問題被實名舉報，市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組接到舉報後迅速立案。經查，卜天德嚴重違反生活紀律，在婚姻存續期間與蔡某存在生活作風問題，鑑於其沒有擔任黨內職務，決定給予卜天德黨內嚴重警告處分；同時依法決定給予卜天德政務撤職處分、降為四級主任科員。