四川男公關冒充公務員 「沒錢治病」騙走女友母女160萬

被受害女大生形容為「俊秀端正」的賴男在庭審現場。（取材自紅星新聞）

四川25歲賴姓男子靠著「俊秀」的外表和誆稱自己是「國家公務員」，與一名女大生交往，期間多次向女大生及其母親謊稱自己生病，急需用錢，向女大生母女先後借了160多萬元（人民幣，下同，約22萬美元），最後為逃避還錢，假冒第三人稱自己病死美國，女大生母女認為遭詐騙 而報警。法院近日判處該男有期徒刑12年，並處罰金10萬元，且須全額賠償受害者。

紅星新聞報導，女大生「小鄧」2021年9月與一名自稱是「國家某局公務員」的賴男相識，兩人隨後交往，期間賴男仍稱自己有穩定的工作與收入，加上外表是小鄧心中的「俊秀端正」，讓小鄧有了論及婚嫁的念頭，過年時將賴男帶回老家見親友。

賴男眼見已取得小鄧一家信任，開始跟小鄧說他有嚴重的貧血，需要輸血治療，又稱自己得了肺炎也需要錢治病。2022年2月至8月，賴男通過口頭、電話、微信 等方式，向小鄧及她的母親騙取資金共計160餘萬元。錢到手後，賴男8月謊稱是自己的同事，通知小鄧的母親，說自己「在美國阿拉斯加死亡」。

報導說，起初，小鄧母女倆信以為真，還覺得十分難過，但後來愈想愈不對勁，覺得可能遭到賴男詐騙，於是報警。警方循線逮捕賴男後，調查發現，賴男根本不是公務員，而是在成都當KTV的男公關，但沒多久就失業，跟小鄧交往期間還劈腿另一名唐姓女子。據唐女表示，賴男對她自稱是從事App 研發工作，還開了兩家公司。

據警方調查，賴男向小鄧母女騙來的錢，大部分都花在給女主播刷禮物，唐女作證表示，賴男有時一天會刷7、8萬元給女主播，總共充值了130餘萬元。

報導指，四川省攀枝花市東區人民法院日前判決，賴男詐騙他人財物共計160餘萬元，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，判處有期徒刑12年，並處罰金10萬元；責令賴某某於判決生效後退賠小鄧母女160餘萬元。