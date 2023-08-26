我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

停牌超過17個月 下市倒數前 中國恒大申請28日復牌

中國新聞組／北京26日電
中國恒大宣布申請恢復買賣，避免遭摘牌下市。(路透)
中國恒大宣布申請恢復買賣，避免遭摘牌下市。(路透)

中國恒大股票停牌已超過17個月，在距離18個月的摘牌期限倒數不到一個月時，中國恒大25日在港交所公告，已申請自8月28日起恢復買賣公司股票。

在恒大汽車、恒大物業先後復牌後，恒大系上市公司的旗艦中國恒大在港交所公告，已向香港聯交所申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。

在此之前，已資不抵債的恒大集團17日在美國申請破產保護，震撼市場，港股恒大系集體下挫，市場還關注，若中國恒大仍無法解決清盤呈請的問題並成功復牌，離將於9月21被摘牌的期限只剩約一個月。

上海第一財經報導，中國恒大至今已推遲了五次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恒大的股票才能復牌交易。

根據港交所規定，連續暫停交易18個月的企業，可以對其採取勒令下市的措施。中國恒大於2022年3月21日在港交所暫停交易，期限將於9月21日屆滿。

為避免被摘牌，日前每日經濟新聞報導，恒大於21日晚間，發布內控評估及對前任審計師提出的問題檢討主要結果公告。報導稱，這是為了回應港交所提出有關恢復重新交易的指引。

證券時報網報導，中國恒大的停牌時間是2022年3月21日，距今已經過去了17個月，525天。在停牌期間，恒大推進近700個項目的保交樓工作、銷售恢復工作及境外債務重組工作。中國恒大在公告中表示，公司「具有足夠之業務運作並且擁有足夠價值之資產支持其運營」。

在停牌前，中國恒大總市值約218億港元(約199.7億人民幣、27.7億美元)，股價為1.65港元/股。

恒大集團 股票 重組

上一則

紐時：中國政府政策削社會支出 加劇房市危機

下一則

習莫會 允降低中印邊境衝突

延伸閱讀

下市倒數前 中國恆大申請恢復股份買賣

下市倒數前 中國恆大申請恢復股份買賣
解救汽車於負債泥淖？ 恒大將貸款債務轉換成新股

解救汽車於負債泥淖？ 恒大將貸款債務轉換成新股
恒大恐致金融體系「五雷轟頂」? 分析：習救不救兩難

恒大恐致金融體系「五雷轟頂」? 分析：習救不救兩難
恒大申請破產保護 分析：以拖待變 前景不明

恒大申請破產保護 分析：以拖待變 前景不明

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案