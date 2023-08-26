停牌超過17個月 下市倒數前 中國恒大申請28日復牌

中國恒大宣布申請恢復買賣，避免遭摘牌下市。(路透)

中國恒大股票 停牌已超過17個月，在距離18個月的摘牌期限倒數不到一個月時，中國恒大25日在港交所公告，已申請自8月28日起恢復買賣公司股票。

在恒大汽車、恒大物業先後復牌後，恒大系上市公司的旗艦中國恒大在港交所公告，已向香港聯交所申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。

在此之前，已資不抵債的恒大集團 17日在美國申請破產保護，震撼市場，港股恒大系集體下挫，市場還關注，若中國恒大仍無法解決清盤呈請的問題並成功復牌，離將於9月21被摘牌的期限只剩約一個月。

上海第一財經報導，中國恒大至今已推遲了五次的清盤呈請聆訊，而根據港交所給出的復牌指引，該清盤呈請需要撤銷或者解除之後，中國恒大的股票才能復牌交易。

根據港交所規定，連續暫停交易18個月的企業，可以對其採取勒令下市的措施。中國恒大於2022年3月21日在港交所暫停交易，期限將於9月21日屆滿。

為避免被摘牌，日前每日經濟新聞報導，恒大於21日晚間，發布內控評估及對前任審計師提出的問題檢討主要結果公告。報導稱，這是為了回應港交所提出有關恢復重新交易的指引。

證券時報網報導，中國恒大的停牌時間是2022年3月21日，距今已經過去了17個月，525天。在停牌期間，恒大推進近700個項目的保交樓工作、銷售恢復工作及境外債務重組 工作。中國恒大在公告中表示，公司「具有足夠之業務運作並且擁有足夠價值之資產支持其運營」。

在停牌前，中國恒大總市值約218億港元(約199.7億人民幣、27.7億美元)，股價為1.65港元/股。