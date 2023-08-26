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辱李玟惹眾怒 好聲音停播 母公司股價腰斬 市值蒸發254億

中國新聞組／北京26日電
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。(取材自微博)
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。(取材自微博)

已故天后李玟生前指中國選秀節目「中國好聲音」賽制不公，控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片相繼流出，引發眾怒。浙江衛視25日宣布「中國好聲音」停播，並就觀眾反映的問題展開調查。「中國好聲音」母公司香港股價大跌，市值蒸發276.8億港元（約254.5億人民幣、35.2億美元）。環球時報前總編輯胡錫進對此逆風表示，「好聲音」為新人創造機會，希望有復播機會。

從近期火爆的「羅剎海市」疑似影射，到李玟生前錄音對賽制不公平的控訴，加上參賽選手紛紛「現身說法」曝光節目「內定入圍名單」的暗箱操作，開播第12年的「中國好聲音」被「造假」、「黑幕」等種種爭議推上風口浪尖，引來網民對電視台、節目組和製作方的罵聲與質疑。

「李玟生前講述參與錄製某綜藝節目時遇不公平待遇」的錄音17日被公開，瞬間登上熱搜榜，錄音中李玟在錄製現場對賽制提出異議時，竟遭節目組勸離舞台，甚至動手拉扯，讓李玟感到「被侮辱」。接著李玟在舞台被惡整摔倒、痛斥的影片也相繼流出。

「浙江衛視」在官方微博表示：「鑑於對觀眾和網友反映的『中國好聲音』的問題正在調查中，該節目暫停播出。」網友紛紛留言，「浙江衛視終於表態了，在這樣的形勢之下，停播或許是最好的解決辦法」、「終於表態了，暫停播出，等事實查明了再說也好」。

本報系聯合報報導，「中國好聲音」版權方星空華文港股25日大跌17.9％。實際上，從8月18日以來，短短六個交易日，該股已暴跌56％，市值蒸發276.8億港元（約254.5億人民幣、35.2億美元）。

一名業內資深人士向每日經濟新聞表示，「中國好聲音」出現的問題，不是一個節目組和某個人的問題，這是行業機制面對的共同問題。在他看來，綜藝節目在商業化面前需要把握好度，不能把商業價值和盈利當成唯一考核標準，「綜藝黃金十年一去不返」。

但據「娛樂時尚」報導，對此，胡錫進逆風表示，希望「好聲音」有復播機會，這節目陪了觀眾十多年，也為新人創造了機會，成就了一批歌手。他表示問題歸問題，好好解決它們，完善做事的方法和方向，把事情做下去，而不是一有問題就半途而廢。

胡錫進表示，「好聲音」狠狠跌了一跤，希望它能夠深刻汲取教訓，同時也希望社會能夠允許它跌倒了再爬起來。

「中國好聲音」。 （取材自微博）
「中國好聲音」。 （取材自微博）

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