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上傳性感照、情趣內衣… 女曬長官「情色禮」 網：查權色

中國新聞組／北京25日電
網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新聞）
網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新聞）

近日，一微博用戶接連發文配圖兩則，一是謝謝「高副處長」送的情趣內衣，接著又感謝「景科長」送了超好看的「小香蕉」當七夕禮物，兩則照片都有身材姣好的女子當「背景」，引發權色交易的質疑。不過該用戶昨又發文稱是帳號被盜，稱自己早已移民新加坡。官方已介入調查，初步了解疑為涉黃惡意營銷號。

澎湃新聞報導，IP位置顯示在江蘇的網友「Awhitedrese」在微博上發文，內容提及「高副處長」、「景科長」等人送給她禮物。身材姣好的她大曬性感照，發文寫道「謝謝高副處長的禮物，我會好好努力為人民服務的」、「景科長知道我心情不好送的禮物超好看的小香蕉」、「有幸在一眾正科和副處級幹部中擁有小小的一席之地」。

由於文提及「副處長」、「科長」，發文一出隨即引發眾多網友熱議與遐想，有網友留言「什麼都秀，只會害了你和送你禮物的高副處長、景科長。」也有人認為是擔心被「潛規則」，故意發文「舉報」。另有網友稱，該帳號主動提出加好友，疑為涉黃號。

大眾網報導，江蘇省紀檢監察機關接線工作人員表示，因無法核實到相關微博用戶的身分信息及工作單位，暫時無法受理，引起網友狂酸；「怎麼我上次發個微博，一小時就被查到」、「查不到還是不能查」、「大學生上網發個瘋都會被學校約談，現在怎麼就查不出來」。

事後有一名自稱是「Awhitedrese」的網友發文澄清，自己已經移民到新加坡，出國後已經長期未使用該帳戶，並稱「是被別有用心的人惡意盜用」。

對此，江蘇互聯網舉報中心回應，「已經關注到網絡上的相關情況，有相關部門已介入調查處理」，初步懷疑該帳號是惡意營銷號。

影音來源：YouTube

網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新...
網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新聞）
網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新...
網傳「Awhitedrese」在微博高調曬長官禮物，引發輿論關注。（取材自澎湃新聞）

微博 新加坡 移民

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