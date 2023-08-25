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被騙赴緬甸做詐騙1年 中科院博士終獲救

中國新聞組／北京25日電
中科院張姓博士以為找到海外翻譯工作，沒想到竟是被騙至緬甸一年。（視頻截圖）
中科院張姓博士以為找到海外翻譯工作，沒想到竟是被騙至緬甸一年。（視頻截圖）

一名中科院張姓博士去年被誘騙到緬甸詐騙集團成員，每日被強迫工作18小時還遭監禁；近日，張姓博士的家屬表示他已成功離開緬甸境內，預計這兩天可返國。

「潮新聞」報導，公眾號創始人阿龍處表示， 中科院博士已成功獲釋，離開緬甸境內。報導指出，這名「阿龍」是全程參與解救過程；「解救過程非常艱難，張某現已離開位於緬甸東南部克倫邦的妙瓦底，被送到泰國境內，預計這兩天就可坐上回國的班機。」屆時，中國警方及張某家屬都將前往接機，阿龍表示，具體解救過程要等到張姓博士安全回到中國再公布。

報導指出，這次中科院博士的解救行動，是在中國警方及中國駐緬大使館等多方力量推動下進行的。

報導隨後致電山東臨沂市公安局河東分局相公派出所，民警表示，已關注到張男獲救的消息，案件正進一步處理中，「目前我們已和當事人家屬取得聯繫，正逐步落實後續的具體事宜。」

影音來源：Youtube

另據紅星新聞報導，張姓博士的哥哥受訪表示，張姓博士已被解救，近期將回國。「現在已經出來了，跟我弟弟微信都聯繫上了。」

曾在中國中科院某植物園工作的張男，因炒幣欠債，在網上看到薪資很高的職缺，想去東南亞做翻譯，沒想到卻被騙到緬甸進行詐騙。張男的女友楊女表示，張男當時跟一個中介聯繫了好幾個月，反覆了解確認後才決定出國工作，沒想到竟被中介欺騙。

中科院張姓博士以為找到海外翻譯工作，沒想到竟是被騙至緬甸一年。（取材自九派新聞）
中科院張姓博士以為找到海外翻譯工作，沒想到竟是被騙至緬甸一年。（取材自九派新聞）

緬甸 詐騙集團 微信

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