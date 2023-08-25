「渣男」菜品被罰 上海餐飲店告市監局 法官：該罰

該公司在經營的餐飲店廣告牌上，使用「渣男」、「渣男土豆」等文字招攬顧客。（取材自杭州網）

上海某公司經營的餐飲店以「渣男」、「渣男土豆」命名菜名，遭市場監管局罰款2萬元（人民幣，下同）。公司不滿處罰，認為其廣告牌上的文字意為「消滅渣男」是倡導社會良好風尚，並非違法，於是狀告市監局，請求撤銷該處罰決定。法院認為，「渣男」等文字與弘揚中華民族優秀傳統文化背道而馳，認定市監局裁量適當，判決駁回該公司的訴訟請求。

澎湃新聞報導，這家公司在經營的餐飲店廣告牌上，使用「渣男」、「渣男土豆」、「ZHANAN MEIYOU HAOXIACHANG」等文字招攬顧客，被市監局認為其該廣告涉嫌違法，責令公司整改，並處以罰款人民幣2萬元的處罰。該公司不服，將市場監管局告上法庭，向上海鐵路運輸法院請求撤銷該處罰決定。

該公司認為，菜品名稱與其外形非常匹配，具有創意，且廣告牌上的文字意為「消滅渣男」，顧客因為品嚐菜品心情變好，所以廣告內容是倡導社會良好風尚，並非違法。

上海鐵路運輸法院審理認為，根據「中華人 民共和國廣告法」相關規定，廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合弘揚中華民族優秀傳統文化的要求；不得妨礙社會公共秩序，或違背社會良好風尚。

該公司廣告牌上的「渣男」等文字，目的在於引起消費者的關注，推銷菜品。「渣男」是近年來出現的新詞，主要指那些抵制不住「誘惑」、對待感情不專一的男人。以該詞命名商品並面向社會公開銷售，可能會造成不良價值觀的傳播。

法官認為，公司所使用的廣告，字面意思的確存在譁眾取寵以吸引眼球之嫌，有違公序良俗，有悖社會主義核心價值觀，與弘揚中華民族優秀傳統文化背道而馳，違反法律規定，應予處罰。

而根據「廣告法」規定，若有違反上述禁止情形的廣告，廣告主應被處20萬元以上100萬元以下罰款。但鑑於本案涉案公司違法時間較短，案發後能及時主動拆除爭議菜品廣告立牌、修改菜品名稱，如實陳述違法事實並主動提供證據材料，市場監管局對其罰款2萬元，踐行了行政執法「免罰慎罰」的理念，已屬大幅減輕處罰，裁量適當。據此判決駁回該公司的訴訟請求。