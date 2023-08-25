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網暴產業鏈…代罵只要12元 有男客戶指定女性「帶黃腔」罵自己

中國新聞組／北京25日電
一名代罵人員稱，有男客戶指定女性罵自己，還喜歡帶點黃色內容。（取材自瀟湘晨報）
一名代罵人員稱，有男客戶指定女性罵自己，還喜歡帶點黃色內容。（取材自瀟湘晨報）

長沙警方日前抓獲一名提供代罵服務、網暴他人的違法人員，該人員以一天100元（人民幣，下同）的價格，幫客戶在指定社交平台上辱罵不特定人，10個月獲利近萬元。媒體調查發現，此類代罵網路暴力已形成一條產業鏈，12元就可代罵，還能包月，青年購買者最多，還有男客戶指定女性「帶黃腔」罵自己，因為覺得這樣「很爽」。

瀟湘晨報報導，代罵服務最早於2004年出現在網路遊戲中，近年從虛擬世界走向現實，在電商、社交軟件平台，搜索「罵人」、「代罵」等關鍵詞，即出現大量提供代罵服務的商家或個人。

在某社交軟件，一名代罵人員星星稱，只要提供社交帳號，付款20元即可代罵，內容會帶上對方家人。並指「不接電話代罵，怕被錄音，QQ、微信、微博、鹹魚、抖音的私信都可以接，還有評論區，只要有帳號就能接。」記者向其轉帳20元，並透露自己的微信號，稱是被罵的人的微信號，不久，一條條帶有辱罵文字的好友申請驗證直接發送，內容不堪入目。

另一代罵商家小蝶稱，只需提供對方社交帳號便可代罵，「如果是發語音條罵人的20元/10分鐘， 30元/15分鐘（會有較侮辱性，帶爹媽的，玻璃心勿拍），扣字罵人10元/10分鐘，15元/15分鐘，都罵得狠。」開罵文字有「你是文盲吧」、「你有病吧」、「腦袋不好使吧」和一些涉及家人的辱罵，且發送後很快便撤回。

小蝶說，她也接「罵自己」服務。「主要是那些男的想我罵他，癖好吧，被女生罵覺得爽吧，喜歡被罵的時候帶點黃色內容。」

記者暗訪過程中，也遇到有人接單後並未真實罵人。代罵商家小亞稱12元可電話、短信轟炸對方，但記者付款並告訴小亞自己的電話號碼後，只接到一通稱自己是送外賣的打錯電話。但小亞仍將短信辱罵截圖發給記者稱已完成訂單；記者將其拆穿，小亞又改口「要是那種有禮貌的我不會去罵。」

在電商、社交軟件平台搜索關鍵詞，出現大量提供代罵服務的商家或個人。（取材自瀟湘晨...
在電商、社交軟件平台搜索關鍵詞，出現大量提供代罵服務的商家或個人。（取材自瀟湘晨報）

還有商家稱，提供電話、短信轟炸服務，還可包月。價格表顯示，電話加短信轟炸3小時40元，電話1分鐘3至6個，短信1分鐘60個。包月280元，24小時不停歇。

報導引述湖南聯合創業律師事務所管委會委員、副主任劉研表示，在購買代罵服務時，委託人與代罵者均違反社會的公序良俗，在法律上是無效的。若代罵者通過作假謊稱完成訂單，屬於詐騙行為。代罵者長期在網路上從事代罵生意，也涉嫌非法經營。代罵情節嚴重的，網監部門與公安部門可介入處理。（文中小蝶、星星、小亞均為化名）

微信 詐騙 抖音

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