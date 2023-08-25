百強房企又爆雷 方圓地產3.4億美元境外債逾期

中國房地產商陸續爆雷，最新傳出百大房企之一的方圓地產近日公告，逾期未能支付境外債券本金3.4億美元。(路透)

中國百大房企之一的方圓地產近日公告，逾期未能支付境外債券 本金3.4億美元。中央社報導，方圓是深耕大灣區的房企，經營風格穩健，仍難頂住房市跌到谷底帶來的多重壓力。

報導引述樂居財經、中國房地產 網指出，廣州市方圓房地產發展有限公司21日公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等影響，公司流動性出現階段性緊張。截止公告日，未能支付境外債券本金3.4億美元，累計未付利息6936萬美元。

方圓這筆境外債券發行金額3.4億美元，利率13.6%，發行期限為2.5年，已於2023年7月27日到期。

方圓地產此前根據境外債券持有人的溝通情況制定了境外債券重組 方案，並已於2023年8月2日宣布交換要約，公開接受投資人投票，投票截止日期為2023年8月18日。

但方圓21日又宣布終止此次境外債券的交換要約，表示待市場穩定及經營和資金壓力略有緩解後，參考龍頭房企債務處理方式，再統一安排相關債務的重組。

報導指出，在不到一個月的時間內，交換要約從發起到終止，顯示出這家企業正面臨化債難題。

方圓地產還有一筆境內債，規模為人民幣9.18億元，將於2024年12月3日到期。

報導指出，方圓地產早在2021年就對到期美元債進行了展期，僅兌付少量首付，剩餘本金展期2.5年。但兩年多時間過去，市場的持續低迷，讓這家企業無法完全擺脫債務困境。

方圓地產成立於1995年，總部位於廣州，是一家以房地產開發投資為核心業務的大型企業集團。截至2021年，已連續15年躋身「中國房地產百強企業」，曾獲得「中國民營企業500強」和「廣東省百強民營企業」的稱號。