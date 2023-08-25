百強房企又爆雷 方圓地產3.4億美元境外債逾期
中國百大房企之一的方圓地產近日公告，逾期未能支付境外債券本金3.4億美元。中央社報導，方圓是深耕大灣區的房企，經營風格穩健，仍難頂住房市跌到谷底帶來的多重壓力。
報導引述樂居財經、中國房地產網指出，廣州市方圓房地產發展有限公司21日公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等影響，公司流動性出現階段性緊張。截止公告日，未能支付境外債券本金3.4億美元，累計未付利息6936萬美元。
方圓這筆境外債券發行金額3.4億美元，利率13.6%，發行期限為2.5年，已於2023年7月27日到期。
方圓地產此前根據境外債券持有人的溝通情況制定了境外債券重組方案，並已於2023年8月2日宣布交換要約，公開接受投資人投票，投票截止日期為2023年8月18日。
但方圓21日又宣布終止此次境外債券的交換要約，表示待市場穩定及經營和資金壓力略有緩解後，參考龍頭房企債務處理方式，再統一安排相關債務的重組。
報導指出，在不到一個月的時間內，交換要約從發起到終止，顯示出這家企業正面臨化債難題。
方圓地產還有一筆境內債，規模為人民幣9.18億元，將於2024年12月3日到期。
報導指出，方圓地產早在2021年就對到期美元債進行了展期，僅兌付少量首付，剩餘本金展期2.5年。但兩年多時間過去，市場的持續低迷，讓這家企業無法完全擺脫債務困境。
方圓地產成立於1995年，總部位於廣州，是一家以房地產開發投資為核心業務的大型企業集團。截至2021年，已連續15年躋身「中國房地產百強企業」，曾獲得「中國民營企業500強」和「廣東省百強民營企業」的稱號。
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