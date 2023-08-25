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繼秦剛之後…衛健委主任馬曉偉也消失 傳「從高幹病房被帶走」

中國新聞組／北京25日電
媒體報導，衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房中帶走。（中新社）
媒體報導，衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房中帶走。（中新社）

中國國務委員兼前中國外交部長秦剛消失近兩個月後，網傳中國國家衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房帶走。此前有港媒報導馬曉偉病重，而近期也正值中國強力醫療反腐。

中央社報導，中國獨立記者高瑜22日在其社群媒體X（前身為推特）帳號轉載，指「國家衛生系統老大馬曉偉17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」

華語財經22日也在其X帳號發文，表示「裝病也不行了？國家衛健委主任馬曉偉，於8月17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」

文中指出，今年3月12日表決通過由國務院總理李強提名的各部部長中，馬曉偉獲2917票贊成，21票反對，是最多反對票的人選；馬曉偉是力推清零政策的主要衛生官員，在「學習時報」旗幟鮮明反對「病毒共存」。

港媒報導，3月17日新一屆中國國務院召開第一次全體會議，國務院26個「組成部門」首腦，「除了馬曉偉外」，其他部委首腦全數出席。

而在中國衛健委官網有關疫情防控訊息中，馬曉偉曾於今年1月14日與世界衛生組織秘書長譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見。在衛健委官網，最近一次有關馬曉偉的活動紀錄已是2022年3月10日出席國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新冠肺炎疫情防控視訊會商會議時發表講話。

據衛健委官網，馬曉偉1959年12月出生，大學學歷，擁有醫學學士。

中國當局近來強力推動醫藥反腐，相關整治工作為期1年，迄今逾百名醫院院長及書記被查。

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