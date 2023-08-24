網紅被閨密騙至菲律賓…證實被綁架 「設法營救中」

網傳「雅典娜liya」與其閨蜜聊天截圖。（取材自潮新聞）

23歲的百萬粉絲網紅「雅典娜liya」失蹤，疑被閨密欺騙至東南亞 後遭綁架毆打，相關視頻在網上流傳。消息傳出後，大量網友湧入潮汕商會評論區「求營救」，並得到商會「盡力」的回覆。知情人士證實，「雅典娜liya」被綁架的消息為真，「並不是炒作，現在不知道她是否還安全，營救的過程十分複雜，受到多方面因素制約，我們還在努力」。

來源：YouTube

潮新聞報導，日前網傳的一張「雅典娜liya」與其閨密的微信 聊天截圖顯示，6月7日凌晨，身在中國的「雅典娜liya」與在英國的閨密約定一起前往菲律賓海邊拍照，閨密表示會選擇時間差不多的航班與其一起到達。隨後，「雅典娜liya」向閨密發送了一則從廣州白雲機場飛往菲律賓的航班信息，起飛時間是下午2時。

之後網上流傳多張女子遭到虐打的照片，包括胸部、身上都是瘀青，還有人試圖對女子的腳動用工具凌虐，讓外界擔心照片中受虐的女子就是「雅典娜Liya」。

知情人士證實，「雅典娜liya」被綁架的消息為真，並已就其失蹤一事向國內屬地警方報案，目前正在設法營救，具體情況則不便透露。

知情人士表示，考慮到她的人身安全，具體的營救細節不便透露，「畢竟是一條生命，若營救成功會告知社會，我們也希望她能早日回來」。

此外，該知情人士透露，「雅典娜liya」最後的行蹤在菲律賓，且網傳被打視頻是假的，其也並不是什麼富二代，來自普通家庭。