打擊緬甸詐團…中、泰、緬、寮4國出手逮6人 押解返華

中緬警方在仰光國際機場移交2名電信詐騙嫌犯並押解回中國，一人為骨幹頭目。（取材自觀察者網）

此前，中國、泰國、寮國駐緬甸 大使舉行三方會晤，稱該地區賭詐問題猖獗，將全力協助緬方搜查解救求助者。23日行動初見成效，共計逮捕6名電騙案疑犯。中國駐緬甸大使館稱，其中1人是賭詐集團骨幹頭目。

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綜合媒體報導，8月15日，中、泰、緬、寮四國警方宣布啟動專項行動，打擊該區域賭詐以及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪。

犯罪集團被指控將中國及其他國家公民誘騙或綁架至緬甸北部和東部邊境的法外飛地，並迫使其從事網路詐騙工作。分析人士稱，這些詐騙者通常會以同胞為目標，對他們進行數周的誘騙，直到他們向虛假投資 平台等投入錢財。

7月初，泰國切斷了與緬甸邊界一個城鎮的供電，該城鎮是一個耗資十億美元的開發項目。分析人士稱，那裡是非法賭博和網路詐騙活動的地點。

分析人士稱，這個名為「水溝谷」的城鎮有飯店、賭場，以中國人為目標群體，由與軍方結盟的少數民族民兵「邊境警衛隊」運作。

據美國和平研究所2020年的一份報告，水溝谷的主要資助人是一名中國公民，名叫佘智江。他在香港註册的公司亞太集團稱這一150億美元的項目是一帶一路的一部分，但中國政府否認與此有聯繫。