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寶潔P&G知名洗髮精有蟲卵… 擠1泵50多顆 中網友：看著像蟑螂蛋

中國新聞組／北京24日電
湖北一名女子指控，寶潔旗下洗髮精產品擠出大量棕色蟲卵。（翻攝《上觀新聞》）
湖北一名女子指控，寶潔旗下洗髮精產品擠出大量棕色蟲卵。（翻攝《上觀新聞》）

美國日用品生產巨頭寶潔公司（P&G）旗下的產品「海飛絲(海倫仙度絲) 」洗髮精，在中國遭一名網友投訴，使用時竟擠出大量蟲卵，該網友表示，「擠一泵大概5、60顆」，惡心一幕讓全家人看了頭皮發麻。寶潔方面回應，「已安排人員取回樣品並送往第三方專業機構檢測」，同時表示會盡快查明情況。

新黃河報導，湖北黃石一名女子表示，此前趁「618」活動期間，在寶潔官方旗艦店購買兩瓶「海飛絲」洗髮精，沒想到19日開封其中一瓶使用時，擠出來的乳白色洗髮精裡竟有大量棕色蟲卵，孩子看了嚇到在浴室大聲尖叫。

女子當下拿出另一瓶洗髮精查驗，發現也有同樣狀況，「特別濃稠，擠一泵大概五、六十隻，看著像蟑螂卵。」她表示，出問題的洗髮精生產時間分別是今年3月和5月不同批次，由此她判斷「自己的遭遇並非個例。」

據報導，女子表示不可能是買回家後存放不當導致，「從購買到現在，也就2個月，而且瓶子有透明塑封，蟑螂也進不去。」

對此，海飛絲22日回應，表示接到投訴後已於24小時內和當事人聯繫，「並徵得用戶同意，正安排取回樣品送第三方專業機構檢測」，並稱會盡快查明情況，穩妥處理此事。

此外，海飛絲還表示，「所有產品在出廠前均經過大量嚴格安全檢測和殺菌殺毒，工廠車間、生產設備和運輸均為全密封環境，且質量安全把控均符合中國藥監局標準，確保不會進入異物。」

公開資料顯示，海飛絲是美國寶潔公司旗下洗髮露品牌。除了海飛絲，大眾熟知的飄柔、佳洁士、舒膚佳、碧浪、汰漬、olay、SK-Ⅱ等品牌也都屬於寶潔旗下品牌。

洗髮精被網友投訴擠出大量蟲卵。（視頻截圖）
洗髮精被網友投訴擠出大量蟲卵。（視頻截圖）

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