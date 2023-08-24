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中國中藥需求 助長越南盜捕蚯蚓…1晚可賺數百美元

中國新聞組／北京24日電
蚯蚓極具藥用價值。 (Pixabay)
蚯蚓極具藥用價值。 (Pixabay)

傳統中醫使用蚯蚓乾來當藥材，可用來治療發燒、關節炎、哮喘和支氣管炎，但中國近年因藥用蚯蚓乾價格不斷上漲，野生蚯蚓在過度捕捉下幾乎快要滅跡，中國商人轉往越南收購，讓越南也掀起「蚯蚓熱」，一些盜捕者每晚靠抓蚯蚓可賺進數百美元。

美國之音引述在線報紙VnExpress報導，隨著中國蚯蚓幾乎快滅絕，商人轉往越南大量偷獵和購買蚯蚓，特別是在越南北部幾個省份，因為偷捕者在中國商人提供的賞金驅使下，擅自闖入私人田地或果園捕捉蚯蚓。

據「越南網」（Vietnamnet）報紙報導，這些盜捕者使用一種充電設備，把蚯蚓「電出」地面，去除蚯蚓內臟並曬乾，出售給中國商人。每公斤濕蚯蚓的價格約是3美元到3.30美元不等，一些盜捕者每晚可以捕獲多達100至120公斤的蚯蚓，賺進數百美元。

然而，農民依靠蚯蚓來保持田地肥沃和環境的平衡，一旦沒了蚯蚓，農田和果園土壤品質將大受影響。

●越南專家憂 恐破壞生態

越南南芹苴大學校長Vo Tong Xuan表示，「地龍（蚯蚓）在中國被過度捕捉，所以中國商人不得不轉向越南」，但蚯蚓在保持土壤疏鬆、多孔和肥沃方面的作用十分重要，如果沒有蚯蚓，「土壤會變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分」，將導致作物的產量惡化、減少，保水性更差也會加劇這種情況。

Vo Tong Xuan還說，電流還會破壞樹木生長所必需的微生物，也會導致蚯蚓滅亡。

生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）則建議，對蚯蚓進行商業養殖以防止偷捕。

Vo Tong Xuan呼籲越南政府，應該把電捕蚯蚓定為犯罪行為，以避免越南的野生蚯蚓面臨滅絕危機。

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