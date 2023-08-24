汽水突爆炸 江蘇女眼球破裂 「這家公司不是頭一回了」

江蘇揚州王女士稱自己在一家綜合超市網購的汽水突然爆炸，造成自己右眼被炸傷。 （取材自新聞坊）

江蘇揚州王女士近日發文稱，她在一家綜合超市網購汽水，收到後汽水突然爆炸，造成自己右眼眼球被炸破裂，需進行多次眼球破裂修補手術，術後還有感染、出血風險高等可能性。對此，大窯汽水回應稱，可能和玻璃瓶受冷熱交替影響有關，公司已給予王女士人道援助，如果是公司產品的問題，肯定會正式道歉及回應。

新聞坊報導，王女士近日在網上發文圖指出，8月16日中午，她打算做午飯，在網上一家超市買了菜以及五瓶大窯汽水，「騎手11點半就給我送家來了，從開門拿進廚房中間一點耽誤都沒有，放在地上打開袋子，準備先把飲料拿出來放冰箱裡，拿了一半嘣的一聲其中一瓶就炸了，然後趕緊打車去醫院，12點19分接診，當天就做了5個多小時的手術。」

王女士發文配圖中，瓶身已經碎裂的玻璃瓶裝疑似大窯汽水。 （取材自新聞坊）

王女士稱，事發後的第二天，自己報了警，之後大窯汽水在當地的經銷商說會反饋到公司總部。

從王女士的爆料圖文上看，爆炸物是玻璃瓶裝的大窯汽水，照片中瓶身已經碎裂，其中一張疑為診斷證明的圖片顯示，患者右眼眼球破裂，需住院進行右眼眼球破裂修補，有多次手術、術後感染、出血風險高等。

服務大窯汽水的公關公司工作人員表示，大窯汽水大區經理已聯繫消費者作出慰問和溝通，希望消費者傷情能盡快恢復。 「過程中有很多不明確的地方，可能也和玻璃瓶受冷熱交替影響有關。」會盡快核實了解具體情況。8月22日，王女士稱自己眼睛進行第二次手術，也有當地同事陪同，給予人道主義援助，並將與患者及其家屬保持溝通。

報導指出，在網上檢索發現，此前媒體報導的大窯汽水爆瓶傷人事件也不在少數。

2023年4月18日，山東棗莊一飯店老闆稱，放置在貨架上的大窯汽水突然自爆，店老闆表示這些汽水都是剛進的，生產日期也在今年，已經反映給區域經理等回覆。2022年10月，遼寧錦州一女子在拿大窯汽水時被爆炸的汽水炸傷，縫了4針。12天拆線後，整個手掌到胳膊用力仍是全麻狀態，家屬稱廠商只願賠4000元人民幣，廠商方回應在爭取賠償也會拿回碎瓶檢測 。

2020年6月23日晚，賀蘭縣鑫樂迪音樂餐吧後廚一玻璃瓶裝的大窯飲料突然爆炸，致18歲服務員小馬的右手背被割傷，鑑定為右手食指伸肌腱斷裂。手術治療後，小馬右手的功能緩慢恢復，距離事發已近兩個月，小馬仍未與內蒙古大窯飲品有限責任公司達成一致意見。