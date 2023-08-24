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打Call、侵隱私…專騙小學追星族 浙13歲女孩一夜損失35萬

中國新聞組／北京24日電
小李（化名）進群後，群裡突然出現了一位「張警官」說群裡所有人都得配合調查，否則將直接聯繫監護人繳納罰款2萬元人民幣。（取材自央視）
小李（化名）進群後，群裡突然出現了一位「張警官」說群裡所有人都得配合調查，否則將直接聯繫監護人繳納罰款2萬元人民幣。（取材自央視）

近期中國人被騙至緬甸在當地從事電詐等相關話題引發關注，而在中國國內詐騙分子也沒閒著，透過扮演「明星律師」、給明星打Call等名目，專騙小學生追星族，不僅要求匯款，還誘騙小學生盜刷父母的支付寶帳戶買手機、有13歲小學生就因此在一夜之間被騙了35萬8千餘元（人民幣，下同），家長第二天起床才發現，防不勝防。

央視網報導，近日，多地警方披露小學生追星被騙案件。8月15日，浙江嘉興海寧13歲的小李（化名）收到一條私信寫著「掃碼進群，給喜歡的明星XX『打Call』」，進群後突然出現一名「張警官」，說有人洩露藝人隱私，要求群裡所有人配合調查，否則將直接聯繫監護人繳納罰款2萬元。

小李立馬給「張警官」發消息解釋，對方讓她加律師QQ，好好配合才能洗清嫌疑。小李加上「趙律師」QQ時已是第二天凌晨。對方打來視頻電話，讓小李拿媽媽手機，將支付寶所有餘額轉過去，並讓小李買了一台8千多元的手機，寄到對方指定的地點，「趙律師」稱這兩筆錢之後將原路退回。

小李一一照做，天亮後，媽媽看到手機轉帳紀錄，才知道女兒被騙了35萬8000餘元。

小學生小劉（化名）偶然加到了明星的「私人QQ號碼」，以為遇上了心儀的明星，沒想到...
小學生小劉（化名）偶然加到了明星的「私人QQ號碼」，以為遇上了心儀的明星，沒想到竟是詐騙。（取材自央視）

杭州蕭山警方日前也接到一名小學生小劉（化名）報警求助。小劉在刷視頻時，加到明星的「私人QQ號碼」，對方自稱是該明星的「律師」，表示小劉侵犯明星的隱私需配合調查。「律師」隨即新建一個包括自稱律師、警察在內的3人群聊，「他們一遍遍地說要調查我……還說甚至會影響到我的學業等等方面，威脅我轉錢。」小劉說，

小劉被逼著偷拿媽媽手機轉帳了6200餘元後，該群聊解散，小劉也被刪除拉黑。

另據紹興警方通報，8月5日，諸暨市公安局浬浦派出所接到報案，一名14歲女孩被「某明星的律師」騙走2萬餘元。

據警方介紹，暑期學生群體接觸手機、平板電腦頻率增多，給詐騙分子可乘之機。僅在浙江海寧地區，7月以來，已有31名學生被騙，被騙金額達62萬餘元。

報導指出，這些打著「明星律師」的旗號詐騙孩子的案件頻頻發生，但騙子的騙術並不高明，稍微有點防騙常識就能夠識破。切實加強孩子的防騙教育是當務之急。家長們也要將微信、支付寶或網上銀行設置支付密碼，教會孩子正確、理性追星。對於連孩子都不放過的騙子，相關部門應該主動出擊依法嚴懲。

詐騙 支付寶 隱私

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