大媽街頭揮雙刀 警方拿菜籃制伏 網笑：沒像樣武器？

大媽在大街上持兩把菜刀揮舞，手持防暴盾牌警察對大媽進行規勸。（視頻截圖）

近日一則「大媽持雙刀上街」的影片在網上廣傳，湖南一位大媽氣勢洶洶地走上了街頭，手上拎了兩把菜刀揮舞，嚇得民眾紛紛躲避，十多名警員接報到場，用防暴盾牌、腳叉及市場菜籃，費了一番功夫才將大媽制伏。

綜合媒體報導，湖南長沙一名大媽突然在大街上持兩把菜刀揮舞，當時大街上滿是人群，眾人見狀紛紛躲避並報警。數名手持防暴盾牌趕到現場，先對大媽進行規勸，溝通無效後，警察緩緩靠近她時，一名警察趁機伸出腳叉勾住大媽左腳踝，她被拉扯得後退數步，左手反手就是一劈，劈向警員手上的盾牌。

而其他保安大叔眼看警察們如此英姿颯爽，也跟著在警察背後做好第二道防線，防止大媽失去理智，有人從後面拿出了滅火器，對準大媽就是一頓猛噴，大媽瞬間放棄對菜刀的執著，緊緊護住眼睛。

湖南長沙一名大媽在大街上持雙菜刀揮舞，嚇到民眾四散躲避。（視頻截圖）

最後，數名拿著市場黃色、綠色膠菜籃的警員一擁而上，套著大媽頭部及壓制她的雙手，動用了超過10名警員才將她徹底制伏。