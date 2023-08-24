我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

大媽街頭揮雙刀 警方拿菜籃制伏 網笑：沒像樣武器？

中國新聞組／北京24日電
大媽在大街上持兩把菜刀揮舞，手持防暴盾牌警察對大媽進行規勸。（視頻截圖）
大媽在大街上持兩把菜刀揮舞，手持防暴盾牌警察對大媽進行規勸。（視頻截圖）

近日一則「大媽持雙刀上街」的影片在網上廣傳，湖南一位大媽氣勢洶洶地走上了街頭，手上拎了兩把菜刀揮舞，嚇得民眾紛紛躲避，十多名警員接報到場，用防暴盾牌、腳叉及市場菜籃，費了一番功夫才將大媽制伏。

綜合媒體報導，湖南長沙一名大媽突然在大街上持兩把菜刀揮舞，當時大街上滿是人群，眾人見狀紛紛躲避並報警。數名手持防暴盾牌趕到現場，先對大媽進行規勸，溝通無效後，警察緩緩靠近她時，一名警察趁機伸出腳叉勾住大媽左腳踝，她被拉扯得後退數步，左手反手就是一劈，劈向警員手上的盾牌。

而其他保安大叔眼看警察們如此英姿颯爽，也跟著在警察背後做好第二道防線，防止大媽失去理智，有人從後面拿出了滅火器，對準大媽就是一頓猛噴，大媽瞬間放棄對菜刀的執著，緊緊護住眼睛。

湖南長沙一名大媽在大街上持雙菜刀揮舞，嚇到民眾四散躲避。（視頻截圖）
湖南長沙一名大媽在大街上持雙菜刀揮舞，嚇到民眾四散躲避。（視頻截圖）

最後，數名拿著市場黃色、綠色膠菜籃的警員一擁而上，套著大媽頭部及壓制她的雙手，動用了超過10名警員才將她徹底制伏。

影片曝光後立刻引起網民熱議，「一群爺們也摁不下一個老太婆」「平時訓練還不到位啊」「沒點像樣的武器嗎？」但也有人為警員說話，「功夫再高，也怕菜刀」、「砍一下可不是鬧著玩的」「主要還是怕傷到人，不忍心下狠手」。

數名拿著市場黃色、綠色膠菜籃的警員一擁而上，套著大媽頭部及壓制她的雙手，動用了超...
數名拿著市場黃色、綠色膠菜籃的警員一擁而上，套著大媽頭部及壓制她的雙手，動用了超過10名警員才將她徹底制伏。（視頻截圖）

上一則

買榴蓮沒拿穩 上海3歲女童被砸破相 誰該負責？

下一則

多團體赴日領館抗議 請岸田喝「核水」

延伸閱讀

料理功夫／德國酸菜魚片湯

料理功夫／德國酸菜魚片湯
料理功夫／佛手瓜燉蘋果排骨湯

料理功夫／佛手瓜燉蘋果排骨湯
湖南女貨車司機在上海「住車上2年」 月掙2萬只為這件事

湖南女貨車司機在上海「住車上2年」 月掙2萬只為這件事
被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

被湖南機場禁止入內？特斯拉：已在中國建立數據中心

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹