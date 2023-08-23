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「夫在供電局年薪50萬」 廣州女假炫富真舉報

中國新聞組／廣州23日電
網傳聊天截圖。(取材自奔流新聞)
網傳聊天截圖。(取材自奔流新聞)

一自稱南方電網公司廣州供電局員工妻子高調炫富，稱老公年收入超過50萬元（人民幣，下同），「我們家是上流社會人士，可以天天吃香喝辣」。後來她又舉報，丈夫花了30萬元行賄入職並遺棄病妻幼女。廣州供電局表示，「已成立核查組，如涉及違法違紀問題，將嚴肅處理。」。這起疑似「假炫富、真舉報」事件引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網絡上22日流傳三張微信群聊天截圖。第一張顯示，一名女子在小區業主群發信息稱，老公是廣州供電局一名普通員工，「三本進來的，還是正式編，年收入50萬+，我家裡在廣州有兩套房，日子過得可滋潤了，我們家是上流社會人士，可以天天吃香喝辣，他一個人的收入就可以養活我們全家還綽綽有餘，每年可以進行全球旅遊，你們羡慕嫉妒不，羡慕也沒用呀，誰叫你老公不是電網的呢，哈哈哈哈哈」，下方有人提醒該女子，「發錯了吧」，該女子回覆，「看不慣可以轉發，我就是炫富」。

第二張截圖顯示，女子疑和其丈夫發生矛盾，說「把我窄（榨）乾了，沒價值了，就想一腳踢飛我」。

第三張截圖顯示，廣州供電局法規部的王某遭妻子實名舉報。舉報信息稱，王某於2009年畢業，為了入職廣州供電局，請遠房親戚董某幫忙，後者時任廣州供電局醫療部主任。最後，王某行賄30萬元，其中25萬給了時任廣州供電局局長，5萬給了董某，並順利入職廣州供電局。舉報信息還稱，王某存在遺棄病妻幼女的行為。

南方電網廣東電網公司工作人員表示，據其了解，網傳信息存在不實的地方，廣州供電局已報警，具體情況需找廣州供電局了解。廣州供電局工作人員稱，目前，網傳信息有不實的地方，廣州供電局已經報案。後面，廣州供電局將針對此事發布通報。

視頻截圖
視頻截圖
（微信截圖）
（微信截圖）
中國南方電網。（中新社）
中國南方電網。（中新社）

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